Μια γιατρός της οποίας η κόρη σκοτώθηκε σε σιδηροδρομικό δυστύχημα αναδείχθηκε σε ηγέτιδα ενός κύματος διαμαρτυριών κατά του πολιτικού κατεστημένου στην Ελλάδα, σχολιάζει σε άρθρο του το Politico για τη Μαρία Καρυστιανού.

Πολλοί θα ήθελαν να δουν τη Μαρία Καρυστιανού στην ελληνική πολιτική σκηνή, καθώς πιστεύουν ότι ένας ξένος θα μπορούσε να ταρακουνήσει το κατεστημένο μιας χώρας που έχει συγκλονιστεί από σειρά σκανδάλων και οι πολίτες της δεν εμπιστεύονται τους πολιτικούς, σχολιάζει το δημοσίευμα του Politico.

Η Μαρία Καρυστιανού, μια 52χρονη παιδίατρος, είναι πρόεδρος της Ένωσης Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, η οποία ζητά δικαιοσύνη για όσους εμπλέκονται στο τραγικό δυστύχημα όπου έχασαν τη ζωή τους 57 άτομα, κυρίως φοιτητές. Η 19χρονη κόρη της, Μάρθη, ήταν μεταξύ των θυμάτων στο πιο θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην ιστορία της Ελλάδας, που προκάλεσε βαθιά ανησυχία για τη λειτουργία του κράτους και οδήγησε σε μαζικές διαδηλώσεις.

Καρυστιανού: Η Ελλάδα έχει εκτροχιαστεί, θέλω να δω κάτι καινούργιο

«Η Ελλάδα έχει εκτροχιαστεί και παραμένει εκεί», τονίζει στο Politico η Μαρία Καρυστιανού, παραλληλίζοντας το σιδηροδρομικό δυστύχημα με την ελληνική πολιτική.

«Δεν αντέχω να ζω σε μια τέτοια κοινωνία και δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα συνεχίσουμε να ζούμε με ένα τόσο διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα. Αυτή είναι μια επείγουσα ανάγκη της κοινωνίας που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί από το υπάρχον πολιτικό σύστημα», τονίζει.

Αν και καιρό τώρα διαδίδονται φήμες ότι η Μαρία Καρυστιανού θα ασχοληθεί με την πολιτική, η ίδια αρνείται να τις επιβεβαιώσει ή να τις διαψεύσει.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, υπάρχει βαθιά δυσπιστία προς την κυβέρνηση και χαμηλή υποστήριξη προς το κυβερνών κόμμα, τη κεντροδεξιά Νέα Δημοκρατία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, υπογραμμίζει το Politico. Με τα κόμματα της αντιπολίτευσης επίσης διχασμένα και ανίκανα να εκμεταλλευτούν την κατάσταση, ορισμένες δημοσκοπήσεις υποδηλώνουν ότι ένα νέο πολιτικό κίνημα με ηγέτιδα τη Μαρία Καρυστιανού θα μπορούσε να συγκεντρώσει την υποστήριξη του 25% των ψηφοφόρων.

«Θέλω να δω κάτι καινούργιο, όπως και ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Ανήκω και εγώ σε αυτό το 25%», δήλωσε η ίδια στο Politico.

Το θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη «παραμένει στην επικαιρότητα κυρίως επειδή κατάφερε να δημιουργήσει μια φωνή αντιπολίτευσης και να εκφράσει τη διαμαρτυρία κατά της κυβέρνησης και του πολιτικού συστήματος γενικότερα. Η διαμαρτυρία δεν είναι απαραίτητα αντικαθεστωτική, αλλά μάλλον μια φωνή απόγνωσης για τη χρόνια ανικανότητα της κυβέρνησης», δήλωσε στο Politico η Λαμπρίνη Ρόρη, επίκουρη καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η τραγωδία που στοιχειώνει την κυβέρνηση

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα άφησε ένα βαθύ σημάδι στην Ελλάδα.

Η τραγωδία έριξε φως στο γερασμένο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελλάδας, μήκους 2.550 χιλιομέτρων, το οποίο εδώ και καιρό αντιμετωπίζει κριτική για φερόμενη κακοδιαχείριση, ακατάλληλο εξοπλισμό και κακή συντήρηση.

«Είναι μια ανοιχτή πληγή, καθώς πρόκειται για έγκλημα που διαπράχθηκε από το κράτος», δήλωσε ο Κώστας Ελευθερίου, επίκουρος καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και συντονιστής πολιτικής ανάλυσης στο Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ENA, ένα think tank της Αθήνας.

«Δεδομένου ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση είναι ανίκανες να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, βρισκόμαστε επί του παρόντος σε αδιέξοδο».

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πιστεύει ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να συγκαλύψει το τι πραγματικά συνέβη και ποιος φέρει την ευθύνη.

Έχουν διατυπωθεί ισχυρισμοί ότι μεταφέρονταν εύφλεκτα χημικά. Τον Μάρτιο του 2024, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέζησε από ψήφο δυσπιστίας, αλλά ο χειρισμός των επιπτώσεων ενέτεινε την κριτική, με την Αθήνα να απορρίπτει το αίτημα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα να αναλάβει δράση σχετικά με την πιθανή ποινική ευθύνη δύο πρώην υπουργών Μεταφορών. (Η κυβέρνηση έκανε χρήση μιας διάταξης του ελληνικού συντάγματος που παρέχει ασυλία στους υπουργούς, σχολιάζει το Politico).

Εδώ μπαίνει στη σκηνή η Καρυστιανού. Προερχόμενη από μεσοαστική οικογένεια, έχει αποκτήσει φήμη και έχει γίνει σύμβολο της απαίτησης για δικαιοσύνη. Κάθε της λέξη εξετάζεται με προσοχή τόσο από τους υποστηρικτές όσο και από τους «αντιπάλους» της.

«Ντρέπομαι που ένας Ευρωπαίος εισαγγελέας έρχεται και λέει ότι το σύνταγμά μας προστατεύει τους υπουργούς από τη λογοδοσία. Αυτή η διάταξη καταχράται από τους πολιτικούς ακόμη και σε περιπτώσεις κακουργημάτων, όπως η υπόθεση των Τεμπών», αναφέρει η Μαρία Καρυστιανού στο Politico.

Το τηλέφωνό της χτυπά συνεχώς, με βουλευτές και πολιτικούς αξιωματούχους να υπόσχονται ότι θα ενταχθούν στο κόμμα της, αν αποφασίσει τελικά να το ιδρύσει, τονίζει το Politico.

