Οι δράστες παραβίαζαν παράθυρα και μπαλκονόπορτες χρησιμοποιώντας αιχμηρά αντικείμενα, αφαιρώντας χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή μεγάλης αξίας.

Εξαρθρώθηκε η συμμορία των διαρρηκτών που είχαν μπει σε δεκάδες σπίτια στην Πεντέλη, με τη λεία τους να ξεπερνά τα 80.000 ευρώ.

Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιαστεί έξι περιπτώσεις διαρρήξεων από μέλη της συμμορίας που τρομοκρατούσε τους κατοίκους στην περιοχή.

Οι δράστες στόχευαν πολυτελείς κατοικίες, μεταξύ των οποίων ήταν και το σπίτι του γνωστού πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή, τον Αύγουστο του περασμένου έτους.

Είχαν ως ορμητήριο την περιοχή των Άνω Λιοσίων και δρούσαν οργανωμένα, επιλέγοντας κυρίως πρωινές και μεσημεριανές ώρες για τις επιθέσεις τους, όταν οι ιδιοκτήτες απουσίαζαν.

