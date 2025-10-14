Ένα βιβλίο που βοηθά τους γονείς να σταθούν πραγματικά δίπλα στα παιδιά τους με κατανόηση, σταθερότητα και αγάπη.

Η γονεϊκότητα δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά μπορεί να γίνει βαθιά ανθρώπινη αν έχουμε τους κατάλληλους συμμάχους. Η Μαρία Κωσταράκη, μέσα από το βιβλίο «Γονέων Υπόθεσις» (εκδ. Άρτεμις), προσφέρει πολύτιμες συμβουλές για τις καθημερινές προκλήσεις του γονεϊκού ρόλου — από τις συγκρούσεις και τη ζήλια μέχρι τη χαρά της ουσιαστικής επικοινωνίας.

«Γονέων Υπόθεσις» – Ένα βιβλίο για να μεγαλώσουμε παιδιά με αγάπη, συνέπεια και σεβασμό

Το βιβλίο, αποτελεί ένα πολύτιμο βοήθημα για κάθε γονιό που επιθυμεί να ανταποκριθεί ουσιαστικά και αποτελεσματικά στις σύνθετες απαιτήσεις της γονεϊκότητας. Το βιβλίο απαντά σε συχνά ερωτήματα που απασχολούν τους γονείς, όπως: «Με αγαπάει το παιδί μου;» «Είμαι άραγε καλός γονιός;» «Το παιδί μου είναι ευτυχισμένο;»

Η συγγραφέας, με απλή και προσιτή γραφή, αναλύει πρακτικά ζητήματα που συναντούν οι γονείς στην καθημερινότητα, όπως: οι συγκρούσεις γονέων – παιδιών, η αδελφική ζήλεια και ο ερχομός νέου μέλους στην οικογένεια, τα προβλήματα συμπεριφοράς και η σχολική άρνηση, ο σχολικός εκφοβισμός, αλλά και οι τρόποι επικοινωνίας που ενισχύουν τη συναισθηματική σύνδεση με το παιδί.

Το βιβλίο έρχεται να φωτίσει αυτή τη γονεϊκή διαδρομή, προσφέροντας πρακτικές συμβουλές, ρεαλιστικές προσεγγίσεις και ουσιαστικές απαντήσεις στα ερωτήματα που απασχολούν κάθε γονιό. Πώς θέτουμε όρια χωρίς τιμωρία; Πώς στηρίζουμε το παιδί μας όταν φοβάται, θυμώνει ή ζηλεύει; Πώς καλλιεργούμε εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση και σεβασμό στην οικογένεια;

Με απλό, κατανοητό λόγο και βαθιά ενσυναίσθηση, η συγγραφέας βοηθά τους γονείς να σταθούν δίπλα στα παιδιά τους με σταθερότητα, συνέπεια και αγάπη — τα τρία θεμέλια της γνήσιας γονεϊκής σύνδεσης. Ένα βιβλίο-οδηγός για όλους όσοι θέλουν να μεγαλώσουν ευτυχισμένα, ισορροπημένα και δυνατά παιδιά, αλλά και να εξελιχθούν οι ίδιοι ως άνθρωποι μέσα από τη σχέση τους με αυτά.

Μέσα από πρακτικές συμβουλές, η Μαρία Κωσταράκη δεν δίνει «συνταγές», αλλά εργαλεία για επικοινωνία, κατανόηση και ουσιαστική σχέση με τα παιδιά.

Ένα βιβλίο που μας θυμίζει πως η γονεϊκότητα δεν είναι τελειότητα, είναι παρουσία. «Το παρόν βιβλίο γράφτηκε με βαθύ σεβασμό στις ανάγκες και τις αγωνίες κάθε γονιού. Αν έστω και μία πρόταση αυτού του οδηγού σας φέρει πιο κοντά στο παιδί σας, τότε ο σκοπός του θα έχει εκπληρωθεί» σημειώνει η συγγραφέας.