Αν πρέπει να κάνετε μόνο ένα πράγμα, ας είναι αυτό, καλεί τους γονείς η ψυχολόγος Jean Twenge.

Η πρόσβαση των παιδιών στο διαδίκτυο αποτελεί τη μεγαλύτερη ανησυχία για πολλούς γονείς, που αναζητούν τη «χρυσή τομή»: πόσο χρονών πρέπει να είναι το παιδί για να αποκτήσει το δικό του κινητό ή tablet; Για πόση ώρα πρέπει να του επιτρέπεται η πρόσβαση; Ποιοι γονικοί έλεγχοι πρέπει να ενεργοποιούνται;

Σύμφωνα με την ψυχολόγο Jean Twenge, ό,τι κι αν αποφασίσουν οι γονείς, ένας κανόνας πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτος: «Καμία ηλεκτρονική συσκευή στην κρεβατοκάμαρα τη νύχτα».

«Δεν χρειάζεται κάποιο επιχείρημα γι' αυτό: "Δεν χρειάζεσαι το τηλέφωνο στην κρεβατοκάμαρά σου όταν υποτίθεται ότι κοιμάσαι. Τελεία και παύλα. Τελειώσαμε"», λέει η Jean Twenge, καθηγήτρια ψυχολογίας στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο, της οποίας το τελευταίο βιβλίο, "10 Κανόνες για την Ανατροφή Παιδιών σε έναν Κόσμο Υψηλής Τεχνολογίας", δημοσιεύθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου.

Η Jean Twenge την τελευταία δεκαετία έχει προειδοποιήσει πολλάκις τους γονείς για τους κινδύνους της απεριόριστης πρόσβασης σε smartphones και μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια της εφηβείας των παιδιών τους. Η ίδια επικαλείται έρευνα που συνδέει τη χρήση με υψηλότερα ποσοστά προβλημάτων ψυχικής υγείας στους εφήβους, συμπεριλαμβανομένου του άγχους και της κατάθλιψης.

Στο βιβλίο της, η Twenge υποστηρίζει ότι οι γονείς καλό είναι να περιμένουν όσο το δυνατόν περισσότερο πριν παραδώσουν τα smartphones στα παιδιά τους ή πριν επιτρέψουν την πρόσβαση σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Συνιστά αυτό να μην επιτρέπεται μέχρι την ηλικία των 16 ετών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, η απαγόρευση χρήσης των συσκευών στο σωμάτιο του παιδιού, κατά τη διάρκεια της νύχτας, είναι ο Νο1 κανόνας της, καθώς είναι «απολύτως κρίσιμο τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχική υγεία».

«Η έλλειψη ύπνου αποτελεί παράγοντα κινδύνου»

Οι συσκευές στα υπνοδωμάτια μπορεί να μειώσουν τον χρόνο ύπνου, δείχνει έρευνα.

Περισσότεροι από τα δύο τρίτα των εφήβων που συμμετείχαν σε έρευνα της Common Sense Media το 2023 ανέφεραν ότι έχασαν τον ύπνο τους «μερικές φορές» ή «συχνά» λόγω χρήσης τηλεφώνων ή άλλων συσκευών αργά το βράδυ στα υπνοδωμάτιά τους.

Συνολικά, το 77% των εφήβων κοιμούνται ανεπαρκώς, σύμφωνα με στοιχεία των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ.

«Η έλλειψη επαρκούς ύπνου αποτελεί παράγοντα κινδύνου για σχεδόν όλα όσα θα θέλαμε να αποφεύγουν τα παιδιά μας, από το να αρρωστήσουν μέχρι το να αισθάνονται κατάθλιψη», αναφέρει η Twenge στο βιβλίο της.

Με πληροφορίες από CNBC