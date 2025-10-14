Οκληρώθηκε η 41η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου.

Το Λαϊκό Λαχείο μοίραζε στην αποψινή κλήρωση το ποσό των 2.000.000 ευρώ.

Στην 41η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 51520, σειρά η 10η και στοιχείο το Ε.

Ο τυχερός λαχνός δεν έχει πωληθεί άρα έχουμε τζάκποτ. Τα συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης θα ανέλθουν ως τα 2.080.000 ευρώ περίπου.

Ο αριθμός 11417 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, ενώ 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Επίσης, 100 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ ο καθένας. Από 10 ευρώ κερδίζουν όλοι οι λαχνοί που λήγουν σε ζυγό αριθμό, δηλαδή σε 0, 2, 4, 6 και 8.

{https://www.youtube.com/watch?v=RLSOPVDOy28}