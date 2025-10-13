Φρένο βάζουν τα ΜΜΜ την Τρίτη 14 Οκτωβρίου καθώς συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο.

«Παγώνουν» την Τρίτη οι μετακινήσεις μετακινήσεις καθώς οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ, προαστιακό, μετρό και τρένα συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία διαμαρτυρίας ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.

Μετρό, τραμ και ηλεκτρικός θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 17: 00, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κυκλοφορούν επίσης από τις 09:00 αλλά έως τις 21:00, ενώ τρένα και προαστιακός, σύμφωνα με τη Hellenic Train ακινητοποιούνται λόγω της 24ωρης απεργίας.

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα

Λεωφορεία , Τρόλεϊ

Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινούνται μεταξύ 09:00 - 21:00. Οι εργαζόμενοι του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ και της Ένωσης Εργαζομενων ΗΛΠΑΠ - ΟΣΥ συμμετέχουν στην απεργία με στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας (05:00) έως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας (00:00).

Επισημαίνεται ότι η λειτουργία των οχημάτων θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τη λήξη της στάσης εργασίας στις 09:00 και αντίστοιχα θα ξεκινήσει πριν τις 21:00 η προοδευτική απόσυρσή τους για τα αμαξοστάσια. Επιπλέον, λόγω συμμετοχής μέρους των εργαζομένων στην 24ωρη απεργία του ΕΚΑ, αναμένονται ακυρώσεις δρομολογίων των λεωφορειακών γραμμών και κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας τους ενώ στις λεωφορειακές γραμμές που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα, όλα τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν κανονικά (οι γραμμές που έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής).

Μετρό (Γραμμές 1, 2 και 3)

Από τις 9 το πρωί ως τις 17:00 το απόγευμα θα λειτουργήσουν οι Γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό και το Τραμ. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο.

Τα δρομολόγια:

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς - Κηφισιά): οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

- από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

- από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

- από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

- από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Γραμμές 2 και 3 Μετρό: οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

- από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

- από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42,

- από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,

- από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,

- από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,

- από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,

- από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Τραμ Γραμμή 7:

Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19 ενώ ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Τραμ Γραμμή 6:

Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24, και ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29,

Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55,

Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55,

Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11.

Τρένα - Προαστιακός

Λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο στην 24ωρη απεργία, που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του Προαστιακού, ενημερώνει η Hellenic Train.

Επίσης, για τον ίδιο λόγο, τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν μερικώς με λεωφορεία ως εξής:

- 2302 με ώρα αναχώρησης 21:14 και 2304 με ώρα αναχώρησης 22:14, στο τμήμα Μαγούλα - Κιάτο (χωρίς στάση στο Ζευγολατιό)

- 2534 με ώρα αναχώρησης 22:28, στο τμήμα Αφίδναι - Χαλκίδα (χωρίς στάσεις σε Δήλεσι, Άγιος Γεώργιος)

- 2539 με ώρα αναχώρησης 23:55, στο τμήμα Χαλκίδα – Οινόη.

Οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς με ανακοινώσεις τους εκφράζουν την αντίθεση τους στο «αντεργατικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, με το οποίο θεσμοθετείται η 13ωργη εργασία και διεκδικούν μεταξύ άλλων άμεση απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων του νομοσχεδίου , άμεσες προσλήψεις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, και δημόσιες, ασφαλείς μεταφορές με άνεση για τους επιβάτες - χρήστες και όλους τους πολίτες. Τέλος, καλούν όλους τους εργαζόμενους στο συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος στις 11 το πρωί .

Στην πανελλαδική απεργία της 14ης Οκτωβρίου 2025 συμμετέχει η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ).

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία τονίζει ότι «αισθανόμενη το βάρος και την ευθύνη η οποία της αναλογεί απέναντι στους χιλιάδες εργαζόμενους στην επιβατική και εμπορευματική μεταφορά, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων της κηρύσσει 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 για όλους τους εργαζομένους όλων των κλάδων τους οποίους εκπροσωπεί».