Με στάση εργασίας, συμμετέχουν στην απεργία, οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ.

Ακινητοποιημένα θα παραμείνουν τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ για αρκετές ώρες αύριο, Τρίτη 14 Οκτωβρίου, λόγω στάσης εργασίας που προκήρυξε το Συνδικάτο Εργαζομένων του Οργανισμού στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας.

Συγκεκριμένα, η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί:

Από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9:00 π.μ. Από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Η ανακοίνωση του Συνδικάτου

«Με απόφαση του Δ.Σ. του Σ.Ε. Ο.Α.Σ.Θ., οι εργαζόμενοι στις Αστικές Συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης συμμετέχουμε στις απεργιακές κινητοποιήσεις που προκήρυξαν η Ομοσπονδία Μεταφορών Ελλάδος (Ο.Σ.Μ.Ε.) και το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Θ.) την Τρίτη 14/10/2025.

Η συμμετοχή μας περιλαμβάνει στάση εργασίας από την έναρξη έως τις 9:00 π.μ. και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας. Στηρίζουμε όλους τους εργαζόμενους της χώρας και εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην ψήφιση του νομοθετήματος που νομιμοποιεί την 13ωρη εργασία. Καλούμε τους πολίτες της Θεσσαλονίκης να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση του Ε.Κ.Θ., την Τρίτη 14/10/2025, στις 11:30 μπροστά στο Υπουργείο Μακεδονίας–Θράκης».