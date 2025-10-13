Λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο στην 24ωρη απεργία, που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του Προαστιακού, ενημερώνει η Hellenic Train.
Επίσης, για τον ίδιο λόγο, τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν μερικώς με λεωφορεία ως εξής:
2302 με ώρα αναχώρησης 21:14 και 2304 με ώρα αναχώρησης 22:14, στο τμήμα Μαγούλα - Κιάτο (χωρίς στάση στο Ζευγολατιό)
2534 με ώρα αναχώρησης 22:28, στο τμήμα Αφίδναι - Χαλκίδα (χωρίς στάσεις σε Δήλεσι, Άγιος Γεώργιος)
2539 με ώρα αναχώρησης 23:55, στο τμήμα Χαλκίδα – Οινόη
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, καλείται το κοινό να επικοινωνεί με τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenictrain.gr ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).