Οι ημέρες και οι ώρες ισχύς του Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας.

Από σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, επανέρχεται ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας.

Τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας δεν εφαρμόζονται στις οριακές λεωφόρους και οδούς που καθορίζουν τα όρια του Μικρού Δακτυλίου.

Πού ισχύει ο δακτύλιος

Τα όρια του Δακτυλίου καθορίζονται από τις εξής λεωφόρους και οδούς:

Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ, Μεσογείων, Φειδιππίδου, Μιχαλακοπούλου, Σπ. Μερκούρη, Βρυάξιδος, Υμηττού, Ηλ. Ηλιού, Αμβρ. Φραντζή, Ανδρ. Συγγρού, Χαμοστέρνας, Πειραιώς, Ιερά Οδός, Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, Πλατεία Καραϊσκάκη, Καρόλου, Μάρνη, 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Ημέρες και ώρες ισχύος

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δευτέρα έως Πέμπτη: 07:00 – 20:00

Παρασκευή: 07:00 – 15:00

Σάββατο, Κυριακές, επίσημες αργίες και ημέρες απεργίας στα ΜΜΜ: Δεν ισχύουν τα μέτρα.

Κυκλοφορία οχημάτων

Η εκ περιτροπής κυκλοφορία επιτρέπεται για Ι.Χ. και φορτηγά ιδιωτικής χρήσης έως 2,2 τόνους, με βάση το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας:

Μονές ημέρες: κυκλοφορούν τα οχήματα με μονό αριθμό.

Ζυγές ημέρες: κυκλοφορούν τα οχήματα με ζυγό αριθμό.

Εξαιρέσεις από τον Δακτύλιο

Από τους περιορισμούς εξαιρούνται τα οχήματα που διαθέτουν ειδική άδεια από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 195948 (07/10.10.2024, ΦΕΚ 5627, τ. Β΄).

Οι κάτοχοι μπορούν να εκδώσουν ειδικό σήμα κατ’ εξαίρεση κυκλοφορίας μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

Οχήματα που εξαιρούνται

Αμιγώς ηλεκτρικά και υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα, καθώς και οχήματα φυσικού αερίου ή υγραερίου.

Αυτοκίνητα EURO 6 (μη ηλεκτρικά), με εκπομπές CO₂ κάτω από 120g/km (NEDC), ταξινομημένα έως 31.12.2020.

Αυτοκίνητα EURO 6 με εκπομπές CO₂ κάτω από 145g/km (WLTP), ταξινομημένα από 01.01.2021 και μετά.

Μόνιμοι κάτοικοι

Οι μόνιμοι κάτοικοι εντός του Μικρού Δακτυλίου διαθέτουν ειδικές ζώνες εισόδου και εξόδου.

Για την κυκλοφορία των οχημάτων τους απαιτείται ειδική κάρτα, την οποία εκδίδουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.