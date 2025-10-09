Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας προχώρησε στη σύσταση επιτροπής για τη διερεύνηση του ατυχήματος με το εκπαιδευτικό αεροσκάφος στο Τατόι.

Για δεύτερο 24ωρο νοσηλεύονται στο 251 ΓΝΑ οι δύο εκπαιδευτές της σχολής Ικάρων, μετά το ατύχημα με την πτώση του εκπαιδευτικού αεροσκάφους στο Τατόι.

Ο ένας φέρει κατάγματα στη μέση και στα κάτω άκρα και χειρουργήθηκε σύμφωνα με την ΕΡΤ, που σημείωσε ότι του έγινε και σπονδυλοδεσία με τους γιατρούς να είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι θα το ξεπεράσει.

Ο δεύτερος ωστόσο, φέρει χτύπημα στο κεφάλι και είναι σε καταστολή ώσε οι γιατροί να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το τραύμα άμεσα αν χρειαστεί. Ο οργανισμός του, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανταποκρίνεται θετικά.

Έρευνα από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας - Πώς έγινε το ατύχημα

Την ίδια ώρα στη σύσταση επιτροπής για τη διερεύνηση του ατυχήματος με το εκπαιδευτικό αεροσκάφος στο Τατόι προχώρησε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Οι καταθέσεις των πιλότων και των μαρτύρων, αλλά και το βιντεοληπτικό υλικό, αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια του ατυχήματος, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Τα βίντεο από την πτώση του εκπαιδευτικού αεροσκάφους τύπου Tecnam της Πολεμικής Αεροπορίας, αναλύονται καρέ καρέ από τους αξιωματικούς της επιτροπής διερεύνησης.

Η πτήση έχει καταγραφεί από τη στιγμή που τροχοδρομεί και απογειώνεται μέχρι και τη στιγμή της πτώσης του εντός του αεροδρομίου σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από τον διάδρομο προσγείωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι πιλότοι εκτέλεσαν σενάριο αναγκαστικής προσγείωσης, το οποίο προβλέπει “κράτει” του κινητήρα. Δηλαδή οι ιπτάμενοι θέτουν τις πτέρυγες του έλικα σε γωνία που δεν παράγει ώση, προσομοιώνοντας έτσι αστοχία κινητήρα. Τι συνέβη τα κρίσιμα δευτερόλεπτα από τη στιγμή που οι ιπτάμενοι έθεσαν τον κινητήρα σε κατάσταση που δεν δίνει ώση έως και την πρόσκρουση του στο έδαφος αποτελεί ερώτημα το οποίο αναζητά απάντηση.

«Ανέβηκαν σε κάποιο ύψος 1.200 πόδια περίπου και εκεί προσομοίωσαν την κράτηση του κινητήρα. Είναι μία διαδικασία που την κάνουμε συνέχεια και στα αεροσκάφη και στα ελικόπτερα» δήλωσε στην ΕΡΤ, ο αντιπτέραρχος ε.α, Ιωάννης Βαμβάκος.

