Οι δύο εκπαιδευτές της Σχολής Ικάρων παραμένουν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην αεροπορική βάση της Δεκέλειας στο Τατόι, όταν εκπαιδευτικό αεροσκάφος έχασε ύψος και κατέπεσε σε χωράφι.

Όπως έγινε γνωστό, το διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος σηκώθηκε από τον διάδρομο απογείωσης λίγο πριν τις 11 το πρωί. Ενώ πετούσε πάνω από την πίστα του Τατοΐου, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία άρχισε να χάνει ύψος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε χωράφι 150 μέτρα από τον τροχόδρομο.

Ιπτάμενοι και μηχανικοί που είδαν το αεροσκάφος να προσκρούει στο έδαφος έσπευσαν στο σημείο για να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους, ενω το πλήρωμα του αεροσκάφους, δύο εκπαιδευτές της Σχολής Ικάρων εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Σημειώνεται πως το αεροσκάφος συμμετείχε σε προγραμματισμένη άσκηση συντήρησης για τους εκπαιδευτές της Σχολής Ικάρων, κατά την οποία τα εκπαιδευτικά αεροσκάφη πραγματοποιούν κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο.

Το διθέσιο βρισκόταν στον αέρα για έξι χρόνια, ενώ από τις εικόνες που μεταδόθηκαν από το αεροδρόμιο του Τατοΐου, φαινόταν να υπάρχει στο ριναίο άκρο σπάσιμο στον μπροστινό τροχό του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο είναι αυτή τη στιγμή τα πιθανότερα σενάρια για τα αίτια του ατυχήματος: