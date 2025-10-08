Οι δύο εκπαιδευτές της Σχολής Ικάρων, διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, μετά το ατύχημα το πρωί στο Τατόι.

Σοβαρά τραυματισμένοι νοσηλεύονται στο 251 ΓΝΑ, οι δύο χειριστές του εκπαιδευτικού αεροσκάφους, μετά το ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί στο Τατόι.

Οι δύο χειριστές σύμφωνα με το Mega, όταν απεγκλωβίστηκαν είχαν τις αισθήσεις τους.

Οι δύο εκπαιδευτές της Σχολής Ικάρων, διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου υποβάλλονται σε εξετάσεις. Είναι και οι δύο σοβαρά τραυματισμένοι με την κατάσταση της υγείας του ενός να είναι πιο βαριά, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ωστόσο δεν απειλείται η υγεία τους.

Πώς έγινε το ατύχημα

Λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Τετάρτης, στην αεροπορική βάση Δεκέλειας στο Τατόι, και κατά τη διάρκεια της απογείωσης του αεροσκάφους, στο οποίο επέβαιναν οι δύο χειριστές, έσπασε το ρηνιαίο άκρο, ο μπροστινός δηλαδή τροχός, του διθέσιου εκπαιδευτικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας τύπου GF Tecnam, με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να βγει από τον διάδρομο.

Προς το παρόν, δεν έχει αποσαφηνιστεί αν το αεροπλάνο είχε πάρει κάποιο ύψος, αλλά από τις πρώτες εικόνες είναι πιθανόν να είχε όντως πάρει κάποιο ύψος.

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν συνεργεία που απέκλεισαν το σημείο ενώ για λόγους ασφαλείας δεν επιτρέπεται η είσοδος ούτε στις τηλεοπτικές κάμερες.

Η Πολεμική Αεροπορία θα διεξάγει έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

