Κατέπεσε εκπαιδευτικό αεροπλάνο στο Τατόι.

Συναγερμός έχει σημάνει στο Τατόι με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι έπεσε διθέσιο εκπαιδευτικό αεροπλάνο.

Εκπαιδευτικό αεροσκάφος P2002-JF της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά τη διάρκεια απογείωσης από την αεροπορική βάση Δεκέλειας στο Τατόι, εξήλθε του διαδρόμου και κατέπεσε.

Οι δύο χειριστές του αεροσκάφους, πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας, διακομίστηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύο πιλότοι έχουν τις αισθήσεις τους και υποβάλλονται σε εξετάσεις.