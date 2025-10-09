Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία για την έξαρση βίας μεταξύ εφήβων – Ο ένας μαθητής μεταφέρθηκε στην Αθήνα για χειρουργική επέμβαση.

Αιματηρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Τρίπολη, όταν δύο ανήλικοι μαθητές 13 ετών ενεπλάκησαν σε άγρια συμπλοκή έξω από το σχολείο τους. Ο καβγάς ξεκίνησε λεκτικά και πολύ γρήγορα εκτραχύνθηκε σε βίαιο επεισόδιο με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο ένας μαθητής φέρεται να έβγαλε μαχαίρι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι δύο: ο ένας φέρει τραύματα στον τράχηλο, ενώ ο άλλος τραυματίστηκε στο χέρι.

Στο Παναρκαδικό και έπειτα στην Αθήνα ο ένας μαθητής

Αμέσως μετά το περιστατικό, οι δύο ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, όπου διαπιστώθηκε η σοβαρότητα των τραυμάτων τους. Ο ένας εκ των δύο κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Παρά τη σοβαρότητα των τραυματισμών, η ζωή κανενός από τα παιδιά δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο, σύμφωνα με τις ιατρικές εκτιμήσεις.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς δεν φαίνεται να αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά να εντάσσεται σε μια αυξανόμενη τάση επιθετικότητας μεταξύ εφήβων. Εκπαιδευτικοί και γονείς επισημαίνουν την ανάγκη ενίσχυσης της πρόληψης με περισσότερα μέτρα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, προγράμματα διαμεσολάβησης και εκπαίδευση στη διαχείριση συγκρούσεων μέσα στα σχολεία.

