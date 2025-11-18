Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον «Ευαγγελισμό», όπου λίγο αργότερα κατέληξε.

Σε τέσσερις συλλήψεις φέρεται να προχώρησε η ΕΛΑΣ σήμερα Τρίτη για την υπόθεση του 58χρονου που έχασε μυστηριωδώς τη ζωή του στον Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, πρόκειται για 3 εμπλεκόμενους και τον πατέρα του ενός ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να κρύψει το μηχανάκι.

Υπενθυμίζεται πως το θύμα βρέθηκε να επιβαίνει στο αυτοκίνητό του που είχε συγκρουστεί με σταθμευμένο όχημα. Το ΕΚΑΒ τον μετέφερε στον Ευαγγελισμό σε κρίσιμη κατάσταση και εκεί λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του - με τους γιατρούς να διαπιστώνουν πως είχε χτυπήματα στο κεφάλι, σημάδια που παρέπεμπαν σε ξυλοδαρμό και όχι σε κάποιο τροχαίο.

Αυτό που εξετάζει τώρα η ΕΛΑΣ είναι να δέχθηκε χτυπήματα από δύο άτομα που επέβαιναν σε διερχόμενο δίκυκλο, το οποίο πιθανόν σχετίζεται με το συμβάν.

Μάρτυρες κάνουν λόγο για έντονο καβγά που είχε προηγηθεί μεταξύ του οδηγού και δύο νεαρών μοτοσικλετιστών, καθώς, σύμφωνα με τις περιγραφές, ο 58χρονος φαίνεται πως τους έκλεισε τον δρόμο.