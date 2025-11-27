Ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος συναντήθηκαν με τον Δημήτριο Μάλλιο.

Συνάντηση με τον αρχηγό της Αστυνομίας, Δημήτριο Μάλλιο, είχαν σήμερα, Πέμπτη, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος.

Ο αντιστράτηγος τους υποδέχθηκε στο γραφείο του, στο αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να τους ευχαριστήσει για τη σημαντική προσφορά τους στο Σώμα. Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι έκαναν δωρεά κράνη για τους αναβάτες μοτοσικλετών της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, συμβάλλοντας στην ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Στη συνάντηση, ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. τόνισε την αξία της ανιδιοτελούς προσφοράς τους, η οποία συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και την αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας των αστυνομικών.

Ακόμα, υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των αστυνομικών με σύγχρονο και αξιόπιστο προστατευτικό εξοπλισμό αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την εντατικοποίηση των δράσεων που εφαρμόζει η Τροχαία με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.