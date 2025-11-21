Κρίθηκε προφυλακιστέος ο 29χρονος που πλάκωσε στο ξύλο τον 58χρονο οδηγό ταξί και κατέληξε.

Μετανοιωμένος εμφανίστηκε στο ανακριτικό γραφείο ο 29χρονος ο οποίος οδηγήθηκε για να απολογηθεί, κατηγορούμενος για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 29χρονος ζήτησε συγγνώμη για το επεισόδιο, ωστόσο, φέρεται να υποστήριξε ότι το θύμα δεν κατέληξε από τα δικά του χτυπήματα. Μάλιστα , για να ενισχύσει τον ισχυρισμό του φέρεται να επικαλέστηκε την αιτία θανάτου του 58χρονου που αναφέρει «υπερτροφική μυοκαρδίτιδα».

«Ζητώ συγγνώμη για την όποια εμπλοκή μου στο επεισόδιο, αλλά δεν σκότωσα κανέναν. Υπήρξε επιθετική ενέργεια εναντίον μου. Εκείνος προκάλεσε την κατάσταση. Δεν είχαμε προηγούμενα, δεν γνωριζόμασταν καν. Εκείνος πήγε να πέσει επάνω μου», εμφανίζεται να είπε επιμένοντας πως αντέδρασε στην επίθεση που ,όπως λέει, δέχτηκε, νωρίτερα, από τον 58χρονο.

Ο κατηγορούμενος απαντώντας σε ερωτήσεις της ανακρίτριας, επικαλέστηκε και βιντεοληπτικό υλικό, σύμφωνα με το οποίο, ο οποίο ο 58χρονος ,μέσα από το αυτοκίνητο του, φέρεται να ψεκάζει με σπρέι πιπεριού τον κατηγορούμενο που φορούσε κράνος και βρισκόταν δίπλα στη μηχανή .

Παρά τους ισχυρισμούς του ανακριτής και εισαγγελέας τον έκριναν προσωρινά κρατούμενο.

