Μετά από αυτή την κίνηση ο 29χρονος γυρίζει στη μηχανή του και αρχίζει να τον καταδιώκει με την τραγική κατάληξη.

Στο νέο βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη δολοφονική επίθεση στο Νέο Κόσμο καταγράφονται πλάνα φαίνεται ο 58χρονος να ψεκάζει με σπρέι πιπεριού τον 29χρονο έξω από το γυμναστήριο.

Συγκεκριμένα, το λευκό όχημα του 58χρονου πλησιάζει τον νεαρό, ο οποίος φοράει κράνος και βρίσκεται δίπλα στη μηχανή του. Ο δράστης προσπαθεί μέσα από το αυτοκίνητο να τον ψεκάσει, με τον 29χρονο να τινάζεται από τον πόνο. Στη συνέχεια, ο 29χρονος χτυπάει το παρμπρίζ του οχήματος, όμως ο 58χρονος βάζει μπρος και απομακρύνεται. Ο νεαρός επιστρέφει στη μηχανή του και αρχίζει να τον καταδιώκει.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dedmwqkp8so1?integrationId=40599y14juihe6ly}