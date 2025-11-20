Στο νέο βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη δολοφονική επίθεση στο Νέο Κόσμο καταγράφονται πλάνα φαίνεται ο 58χρονος να ψεκάζει με σπρέι πιπεριού τον 29χρονο έξω από το γυμναστήριο.
Συγκεκριμένα, το λευκό όχημα του 58χρονου πλησιάζει τον νεαρό, ο οποίος φοράει κράνος και βρίσκεται δίπλα στη μηχανή του. Ο δράστης προσπαθεί μέσα από το αυτοκίνητο να τον ψεκάσει, με τον 29χρονο να τινάζεται από τον πόνο. Στη συνέχεια, ο 29χρονος χτυπάει το παρμπρίζ του οχήματος, όμως ο 58χρονος βάζει μπρος και απομακρύνεται. Ο νεαρός επιστρέφει στη μηχανή του και αρχίζει να τον καταδιώκει.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dedmwqkp8so1?integrationId=40599y14juihe6ly}