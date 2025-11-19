Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 29χρονο στον Νέο Κόσμο που ξυλοκόπησε τον 58χρονο οδηγό.

Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, άσκησε ο εισαγγελέας στον 29χρονο που χτύπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο οδηγό ΙΧ στον Νέο Κόσμο. Ο κατηγορούμενος παραπέμπεται σε τακτικό ανακριτή, από όπου αναμένεται να ζητήσει προθεσμία.

Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, οι τρεις συλλήψεις του 29χρονου που είχαν προηγηθεί, αφορούσαν σε αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος, για τα οποία δεν προβλέπεται η κράτηση του κατηγορούμενου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-debzjp11cgbd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μία παρεξήγηση στον δρόμο κατέληξε σε ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου

Το τραγικό περιστατικό που κόστισε τη ζωή ενός 58χρονου στον Νέο Κόσμο ξεκίνησε από μια διαφωνία μεταξύ οδηγών στον δρόμο. Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού ο 58χρονος φέρεται να δέχτηκε ψεκασμό με σπρέι πιπεριού από τον 29χρονο οδηγό, γεγονός που πυροδότησε μια φρενήρη καταδίωξη διάρκειας περίπου 15 λεπτών στους δρόμους της περιοχής. Η αστυνομία, αξιοποιώντας πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό από καταστήματα και κατοικίες της περιοχής, επιβεβαίωσε σε μεγάλο βαθμό τα όσα έχουν καταθέσει μάρτυρες, καθώς και οι αναφορές του ίδιου του 29χρονου σχετικά με τη χρήση του σπρέι πιπεριού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-decg3pwgjt1l?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο 58χρονος υπέστη ανακοπή, ενώ εντοπίστηκαν κακώσεις στο πρόσωπο και τον τράχηλο που υποδεικνύουν ότι δέχτηκε απανωτά χτυπήματα στο κεφάλι και τον αυχένα. Υπάρχουν αναφορές ότι ο 29χρονος επιτέθηκε στο θύμα με συνεχόμενες γροθιές στο πρόσωπο και στη συνέχεια το χτύπησε με μανία στο τιμόνι του αυτοκινήτου. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο 29χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές άλλες τρεις φορές για παρόμοια περιστατικά στη συγκεκριμένη περιοχή, με το πιο πρόσφατο περιστατικό να σημειώνεται στις 20 Οκτωβρίου, όταν είχε απειλήσει οδηγούς με κοπίδι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-decg3pwgjt1l?integrationId=40599y14juihe6ly}