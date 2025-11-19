Καρέ καρέ η διαδρομή από τον διαπληκτισμό των δύο ανδρών ως το σημείο που ο 29χρονος σκότωσε στο ξύλο τον 58χρονο οδηγό.

Σοκαριστικές εικόνες από κάμερα ασφαλείας κατέγραψαν τον ξυλοδαρμό του 58χρονου οδηγού από τον 29χρονο στον Νέο Κόσμο. Στο βίντεο φαίνεται η καταδίωξη του οχήματος του θύματος από τον 29χρονο και ένα ακόμη άτομο που επέβαιναν σε μηχανές. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το αυτοκίνητο του 58χρονου συγκρούεται με σταθμευμένο όχημα.Ο 29χρονος, που φορούσε άσπρο κράνος, προσεγγίζει το αυτοκίνητο, ανοίγει την πόρτα του οδηγού και αρχίζει να χτυπά τον 58χρονο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-decqghbl6dmp?integrationId=40599y14juihe6ly}

15 χτυπήματα σε 11 δευτερόλεπτα δέχθηκε ο 58χρονος από τον 29χρονο

Στη συνέχεια, μέσα σε 11 δευτερόλεπτα, ο δράστης καταφέρνει 15 χτυπήματα στο κεφάλι του 58χρονου. Ο οδηγός δεν ήταν σε θέση να αμυνθεί. Ένας αυτόπτης μάρτυρας εμφανίζεται στο πλάνο και φαίνεται να διαπληκτίζεται με τον 29χρονο μετά τη δολοφονική επίθεση. Εκείνος φεύγει χωρίς να ρίξει ούτε μια ματιά στον άνθρωπο που σακάτεψε στο ξύλο και έστειλε στον θάνατο. Και άλλοι άνθρωποι τρέχουν στο όχημα του 58χρονου, για να δουν πώς είναι. Ο φίλος του 29χρονου, που καταδίωξε τον 58χρονο μαζί του, φεύγει λίγα λεπτά αργότερα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-decr681785lt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η Εισαγγελία άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 29χρονο, ο οποίος παραπέμπεται σε τακτικό ανακριτή και αναμένεται να ζητήσει προθεσμία. Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, ο 29χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για επεισόδια με οδηγούς. Οι προηγούμενες διώξεις αφορούσαν αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος, για τα οποία δεν προβλεπόταν κράτηση.