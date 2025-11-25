Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 700 Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου, με στόχο την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων και τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών σε κρίσιμες περιοχές της χώρας.

Οι νέοι συνοριοφύλακες θα τοποθετηθούν σε νησιά, αερολιμένες και περιφερειακές ενότητες όπου οι ανάγκες παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες.

Τι προβλέπει η νέα προκήρυξη της ΕΛ.ΑΣ.

Η προκήρυξη αφορά τη στελέχωση υπηρεσιών συνοριακής φύλαξης σε περιοχές όπου καταγράφονται υψηλές ανάγκες επιτήρησης. Οι νέοι συνοριοφύλακες θα αναλάβουν καθήκοντα:

Επιτήρησης και αστυνόμευσης των συνόρων

Ελέγχου μεταναστευτικών ροών

Υποστήριξης τοπικών υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.

Ενίσχυσης επιχειρησιακών δράσεων σε αεροδρόμια και πύλες εισόδου

Βασικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή περιλαμβάνουν ακέραιο ποινικό μητρώο, μη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και μη χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Η κατανομή των 700 θέσεων

Η προκήρυξη καλύπτει τόσο νησιωτικές όσο και ηπειρωτικές περιοχές, με ιδιαίτερη έμφαση σε αερολιμένες και σημεία εισόδου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ρόδος: 60

Κως: 9

Πάτμος: 12

Λέρος: 9

Κάρπαθος: 9

Σύρος: 11

Ανατολική Αττική (Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»): 240

Ηράκλειο (Αερολ. «Ν. Καζαντζάκης»): 50

Θεσσαλονίκη (Αερολ. «Μακεδονία»): 48

Ρόδος (Αερολ. «Διαγόρας»): 40

Κέρκυρα: 36

Κως (Αερολ. «Ιπποκράτης»): 19

Ζάκυνθος: 17

Χανιά (Αερολ. «Ι. Δασκαλογιάννης»): 14

Θήρα: 11

Κεφαλονιά: 10

Μύκονος: 5

Σποράδες (Σκιάθος): 5

Αιτωλοακαρνανία (Άκτιο): 5

Χερσαίες Περιφέρειες

Π.Ε. Χανίων: 20

Π.Ε. Ηρακλείου: 20

Προσόντα και κριτήρια επιλογής

Το σύστημα επιλογής είναι αντικειμενικό και βασίζεται σε σειρά κριτηρίων:

Βασικότερα κριτήρια μοριοδότησης

Βαθμός απολυτηρίου Λυκείου ή αντίστοιχου τίτλου (πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου ή ΕΠΑ.Λ.)

Τόπος κατοικίας (τα τελευταία 2 χρόνια ή από τη γέννηση έως τα 18)

Γνώση ξένης γλώσσας

Τίτλοι σπουδών σχετικοί με την ασφάλεια από δημόσια ΣΑΕΚ ή ΙΕΚ

Ειδικές κατηγορίες (πολύτεκνοι, τέκνα τραυματισμένων αστυνομικών κ.λπ.)

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο υποψήφιος με τον υψηλότερο βαθμό. Αν παραμένει η ισοβαθμία, ακολουθούν τα κριτήρια των περισσότερων ανήλικων τέκνων και, τέλος, η μεγαλύτερη ηλικία.

Για τους άνδρες υποψηφίους είναι υποχρεωτική η εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας. Η ίδια απαίτηση ισχύει και για γυναίκες που έχουν υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Δικαιολογητικά και διαδικασία υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν αυτοπροσώπως τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Αστυνομικό Τμήμα ή Σταθμό του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, μαζί με το δελτίο ταυτότητας ή το ψηφιακό αντίγραφό του.

Προθεσμία υποβολής

26 Νοεμβρίου 2025 – 15 Δεκεμβρίου 2025 (μέχρι τις 15:00)