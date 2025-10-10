Το αιματηρό επεισόδιο είχε σημειωθεί μετά το σχολικό ωράριο, όταν οι δύο μαθητές ήρθαν σε συμπλοκή.

Ο 13χρονος που τραυμάτισε συνομήλικό του στην Τρίπολη αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του στον ανακριτή, υπό περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου, ο ανήλικος θα πρέπει να εμφανίζεται σε αστυνομικό τμήμα δύο φορές το μήνα και να παρακολουθείται από παιδοψυχολόγο.

Το αιματηρό επεισόδιο είχε σημειωθεί μετά το σχολικό ωράριο, όταν οι δύο μαθητές ήρθαν σε συμπλοκή. Ο 12χρονος τραυματίας νοσηλεύτηκε στην εντατική του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», με σοβαρά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του, ενώ ο 13χρονος είχε τραυματιστεί ελαφρά.

Καρέ καρέ η αιματηρή συμπλοκή των δυο ανηλίκων (video)

Για ένα κορίτσι φαίνεται ότι έγινε η αιματηρή συμπλοκή μεταξύ δύο μαθητών στην Τρίπολη το μεσημέρι της Τετάρτης (8/10). Σύμφωνα με πληροφορίες τα προσβλητικά σχόλια για ένα κορίτσι έφεραν τον καυγά των δύο μαθητών σπου κατέληξε σε τραυματισμούς με μαχαίρι κοντά στο σχολείο τους. Οι δύο ανήλικοι έφυγαν από το σχολείο και κάποια στιγμή ο ένας φέρεται να μίλησε με άσχημα λόγια για τη φίλη του άλλου. Ακολούθησε καυγάς με τα δύο παιδιά να πιάνονται αρχικά στα χέρια ενώ ένας από αυτούς έβγαλε μαχαίρι με συνέπεια να τραυματιστούν και οι δύο. Στο βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στη δημοσιότητα το Star φαίνεται ο 13χρονος να κυνηγά τον 12χρονο με μαχαίρι, με τον δεύτερο να φωνάζει «βοήθεια, τι κάνεις» και να ζητά συγγνώμη. Λίγα μέτρα πιο κάτω τον ρίχνει στο έδαφος και τον καρφώνει με το μαχαίρι. Ο άτυχος μαθητής νοσηλεύεται στην εντατική, στο Παίδων Αγίας Σοφίας, ενώ έχει υποβληθεί και σε χειρουργική επέμβαση, φέροντας τραύματα σε κεφάλι, πρόσωπο και λαιμό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dddylrkmba89?integrationId=40599y14juihe6ly}