Στο Παίδων συνεχίζει να νοσηλεύεται ο 12χρονος που μαχαιρώθηκε από συμμαθητή του στην Τρίπολη. Στον ανακριτή ο συνομήλικος θύτης της επίθεσης.

Στον ανακριτή Τρίπολης, συνοδεία του πατέρα του παρουσιάστηκε ο 13χρονος που εμπλέκεται σε αιματηρό επεισόδιο με μαχαιρώματα μετά το σχόλασμα από το σχολείο, που είχε ως αποτέλεσμα να οδηγηθεί ένας 12χρονος στην εντατική.

«Αντικρύσαμε ένα παιδάκι, ένα παιδί φοβισμένο. Καθόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. Έφτασε εδώ συνοδεία του πατέρα του. Μπήκε πολύ γρήγορα μέσα. Φαίνεται το δέσιμο στο δεξί του χέρι. Είχε γίνει από την αρχή γνωστό ότι είχε τραυματιστεί ελαφρά στο δεξί του χέρι».

Για ένα κορίτσι έγινε η αιματηρή συμπλοκή 13χρονων στην Τρίπολη

«Tου έριξε απανωτές μαχαιριές. Παραλίγο έλειψε να τρυπήσει η καρωτίδα του στο χιλιοστό δεν τρύπησε. Το έχει τρυπήσει και πίσω από τον αυχένα και στο πλάι δυο μαχαιριές και στο ώμο, το σακάτεψε! Δε σταμάταγε να τον χτυπάει. Βγήκε αιμόφυρτος στο δρόμο και ζήταγε βοήθεια» , είπε ο πατέρας του 12χρονου τραυματία.

Ο 12χρονος νοσηλεύεται στην εντατική του Παίδων Αγία Σοφία. «Περιμένουμε νεότερα, αλλά έχει ένα θέμα με το μάτι του, είναι κλειστό το βλέφαρο και δεν γυρίζει κόρη του μέσα η κόρη του ματιού», πρόσθεσε ο πατέρας. Ο πατέρας του 13χρονου μιλώντας επίσης στο Star, είπε: «Τα παιδιά μετά που σχολάσανε τσακωθήκανε. Και κάποιος απ’ τους δύο είχε το μαχαίρι, το χρησιμοποίησαν και οι δύο πρώτα ο ένας μετά ο άλλος». O 13χρονος πήρε εξιτήριο καθώς είχε τραυματιστεί ελαφρά, ενώ ο 12χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Σε βάρος των δύο ανήλικων παιδιών, σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, ενώ έχουν στα χέρια τους και βιντεοληπτικό υλικό από την στιγμή της συμπλοκής.

Δικογραφία έχει σχηματιστεί και κατά των γονέων των δύο παιδιών κι άπαντες συνελήφθησαν, ενώ τους ασκήθηκε δίωξη για παραμέληση ανηλίκου. Ανακριτής και εισαγγελέας αναμένεται να αποφασίσουν εντός της ημέρας για την περαιτέρω μεταχείριση του νεαρού.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Συνελήφθησαν, (8.10.2025) το μεσημέρι, στην Τρίπολη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, -2- ανήλικοι, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα –κατά περίπτωση- αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, οι ανήλικοι χθες (8.10.2025) το μεσημέρι, στην Τρίπολη, επιτέθηκαν ο ένας στον άλλον με αιχμηρό αντικείμενο, προκαλώντας σωματικές βλάβες. Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων των ανηλίκων, για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου, ενώ συνελήφθησαν οι -3- εξ’ αυτών. Τέλος, βρέθηκε και κατασχέθηκε -1- μαχαίρι. Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης».