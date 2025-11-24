«Δεν γυρνάω σπίτι για να μην τον σκοτώσω», είχε πει λίγες ώρες νωρίτερα το θύμα που βρέθηκε μαχαιρωμένο στην Νέα Πέραμο.

Μια οικογειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Νέα Πέραμο, με ένα 47χρονο να πέφτει νεκρός μετά από διαπληκτισμό με τον 44χρονο αδερφό του.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το έγκλημα διαπράχθηκε μεταξύ αδερφών που ζούσαν στο ίδιο σπίτι μαζί με έναν τρίτο μεγαλύτερο αδερφό, ενώ συνολικά τα αδέρφια ήταν πέντε.

Ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ αναφέρει πως οι δυο άνδρες τσακώθηκαν άσχημα νωρίτερα την Κυριακή, με τον 47χρονο να φεύγει από το σπίτι και να βρίσκει καταφύγιο σε νταλίκα που ήταν σταθευμένη στην περιοχή. Όπως είπε στον οδηγό, «δεν γυρνάω σπίτι για να μην τον σκοτώσω».

Το θύμα εντέλει επέστρεψε και δολοφονήθηκε από τον αδερφό του μέσα στο σπίτι.

Όπως έγινε γνωστό, θύτης και θύμα είχαν εμπλακεί και στο παρελθόν σε βίαια περιστατικά, ενώ κακοποίηση φέρεται να δεχόταν και η μητέρα τους - που απεβίωσε πριν 3 χρόνια.

