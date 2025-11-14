Λόγω του τροχαίου έχει κλείσει η μία λωρίδα στην κάθοδο.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (14/11) στο Χαλάνδρι, όταν ένα αυτοκίνητο αναποδογύρισε στην οδό Παλαιολόγου.

Υπάρχει τουλάχιστον μία γυναίκα που τραυματίστηκε ελαφρά σύμφωνα με την ΕΡΤ. Λόγω του ατυχήματος, έχει κλείσει η μία λωρίδα κυκλοφορίας στην κάθοδο, με αποτέλεσμα περιορισμένη ροή οχημάτων στην περιοχή.

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση του οχήματος. Η κατάσταση της τραυματία είναι εκτός κινδύνου, ενώ η Τροχαία διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.