Τετ-α-τετ η συμπλοκή των δύο μαθητών. Απεγνωσμένες εκκλήσεις για βοήθεια από τον έναν 13χρονο.

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η βία μεταξύ ανηλίκων. Στην Τρίπολη, διαπληκτισμός μεταξύ μαθητών γυμνασίου κατέληξε σε αιματηρή συμπλοκή, όταν βγήκαν μαχαίρια.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, ένας μαθητής τραυματίστηκε σοβαρά στον λαιμό, ενώ ο άλλος υπέστη τραύμα στο χέρι. Ο 13χρονος, που φέρει τα βαρύτερα τραύματα, νοσηλεύεται στην Εντατική Μονάδα του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία».

Το βίντεο-ντοκουμέντο του Star κόβει την ανάσα, καθώς καταγράφει τη στιγμή που ο ανήλικος δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα με μαχαίρι, ενώ σε όλη τη γειτονιά ακούγονται οι κραυγές του για βοήθεια.

Τι αναφέρουν οι γονείς των παιδιών

Ο πατέρας του τραυματισμένου μαθητή δηλώνει συγκλονισμένος: «Tου έριξε απανωτές μαχαιριές. Παραλίγο να του τρυπήσει την καρωτίδα· στο χιλιοστό τη γλίτωσε. Έχει χτυπηθεί πίσω από τον αυχένα, στο πλάι και στον ώμο. Το σακάτεψε!».

Όπως αναφέρει, ο γιος του προσπάθησε να ξεφύγει, βγαίνοντας αιμόφυρτος στον δρόμο για να ζητήσει βοήθεια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την πλευρά του, ο πατέρας του δεύτερου παιδιού υποστηρίζει ότι η κατάσταση ξέφυγε έπειτα από έναν καβγά στο σχόλασμα: «Τα παιδιά μετά το σχολείο τσακώθηκαν. Κάποιος είχε πάνω του μαχαίρι και τελικά το χρησιμοποίησαν και οι δύο — πρώτα ο ένας, μετά ο άλλος».

Σύμφωνα με τους γιατρούς, η υγεία του μαθητή που έχει τραυματιστή πιο σοβαρά είναι σταθερή, ωστόσο παρουσιάζει πρόβλημα στο μάτι, καθώς το βλέφαρό του παραμένει κλειστό και η κόρη του ματιού δεν ανταποκρίνεται.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dddylrkmba89?integrationId=40599y14juihe6ly}