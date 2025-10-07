Ο μετεωρολόγος του Alpha αναφέρθηκε στις 4 περιοχές που τις επόμενες ώρες θα δειχτούν καταιγίδες.

Ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας, με ανάρτησή του στο facebook τόνισε πως τις επόμενες ώρες αναμένονται καταιγίδες σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Θράκη και Δωδεκάνησα.

Όπως ανέφερε από αύριο ο καιρός θα βελτιωθεί για 4-5 μέρες όπου θα υπάρχει ηλιοφάνεια και θα ανέβει η θερμοκρασία.

«Στην Μαύρη θάλασσα αυτή τη στιγμή το χαμηλό..»

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται τις επόμενες ώρες στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες , τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα. Αύριο οι πιο πολλές βροχές θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα και σταδιακά θα εξασθενήσουν.

Ευκαιρία για εξωτερικές δουλειές και βόλτες από την Πέμπτη και για 5-6 ημέρες αφού θα ανέβει η θερμοκρασία και θα επικρατήσει ηλιοφάνεια.Τη Ζακέτα δεν την ξεχνάμε!

