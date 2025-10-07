Σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας το οποίο θα αρχίσει σιγά σιγα να αποδυναμώνεται. Έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρςε, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Και σήμερα θα βρισκόμαστε κάτω από την επίδραση αυτού του βαρομετρικού χαμηλού που απασχολεί τη χώρα τις τελευταίες ώρες. Οπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο καιρός θα παραμείνει άστατος με έμφαση τις περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο και νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου εκεί περιμένουμε τις επόμενες ώρες έντονες καταιγίδες.

Το βαρομετρικό χαμηλό το οποίο βρίσκεται πάνω απο τη χώρα μας θα μετατοπιστεί ανατολικά τις επόμενες ώρες. Η αστάθεια θα είναι αρκετά έντονη κυρίως προς τα ανατολικά, κεντρικά, βόρεια και νότια τμήματα της χώρας μας. Προσοχή πρέπει να δείξουμε κυρίως σε περιοχές γύρω και μέσα στο Αιγαίο (Κάρπαθο, ανατολικά τμήματα Κρήτη, Ρόδο, Καστελόριζο), όπου εκεί οι καταιγίδες είναι σε θέση να δημιουργήσουν κάποια φαινόμενα.

Οι άνεμοι στρέφονται σε βορειοδυτικούς και έτσι ενισχύονται κοντά στα επίπεδα θυέλλης, ιδιαίτερα σε περιοχές του Ιονίου Πελάγους.

Στη βόρεια Ελλάδα κάνει κρύο νωρίς το πρωί ενώ ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 17 βαθμούς Κελσίου. Λίγο πιο νοτια, στην νοτιοανατολική χώρα η θερμοκρασία θα προσεγγίσει τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, περιμένουμε λίγες συννεφιές και δεν αποκλείεται κοντά στο μεσημέρι με το απόγευμα να δούμε και κάποιες μπόρες. Θα έχουμε αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα φθάσει έως και 20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε κάποιες βροχές σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις. Ενισχύεται σημαντικά ο άνεμος και μέχρι το μεσημέρι ενδέχεται στο Θερμαϊκό να προσεγγίζει τα επίπεδα θυέλλης. Ψυχρούλα στο κέντρο της πόλης καθώς ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Από αύριο αρχίζει και μας αποχαιρετάει αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Θα παραμείνει μία αστάθεια μέσα στο Αιγαίο όπου εκεί θα δούμε μπόρες ή και πρόσκαιρες καταιγίδες αλλά στις περισσότερες περιοχές μπορούμε να πούμε οτι ο καιρός θα έχει βελτιωθεί.

Θα μας μείνει όμως το κρύο νωρίς το πρωί στον ηπειρωτικό κορμό, ενώ από Πέμπτη και στη συνέχεια θα μιλάμε για μία βελτίωση των καιρικών συνθηκών, η οποία θα συνοδευτεί ακόμα και από άνοδο της θερμοκρασίας.

