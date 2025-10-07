H πανσέληνος Οκτωβρίου, γνωστή και ως «φεγγάρι του κυνηγού» που είναι και υπερπανσέληνος, σήμερα θα κλέψει τα βλέμματα στον ουρανό, οι άγνωστες λεμπτομέρειες του φαινομένου.

Η μαγευτική Πανσέληνος του Οκτωβρίου, γνωστή ως «Φεγγάρι του Κυνηγού» αλλά και «Πανσέληνος της Συγκομιδής» θα πάρει την λαμπερή της θέση στον ουρανό την Τρίτη 7 Οκτωβρίου στις 06:47 π.μ.

Φέτος, το φεγγάρι αυτό έχει έναν επιπλέον λόγο να μας εντυπωσιάσει: θα είναι υπερπανσέληνος, καθώς η Σελήνη θα βρίσκεται κοντά στο περίγειό της — το πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη. Αυτό σημαίνει πως θα φαίνεται πιο μεγάλη και πιο φωτεινή από το συνηθισμένο, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα στον ουρανό.

Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι της Συγκομιδής»

Η ονομασία του προέρχεται από την παραδοσιακή αγροτική ζωή. Την εποχή πριν τον ηλεκτρισμό, το φως της πανσελήνου βοηθούσε τους αγρότες να συνεχίσουν τη συγκομιδή των καλλιεργειών ακόμη και μετά τη δύση του ήλιου. Έτσι, το φεγγάρι αυτό έγινε συνώνυμο της αφθονίας και της ευγνωμοσύνης για τους καρπούς της γης.

Αντίστροφη μέτρηση για να λάμψει το «Φεγγάρι του Κυνηγού», ο άγνωστος συμβολισμός

Σύμφωνα με το Oxford English Dictionary που επικαλείται η NASA, η ονομασία για το «φεγγάρι του κυνηγού» ξεκινά από το 1710 και σχετίζεται με τις παραδόσεις της εποχής του φθινοπώρου. Μετά το «Φεγγάρι του Θερισμού» του Σεπτεμβρίου, το «Φεγγάρι του Κυνηγού» συμβόλιζε την περίοδο κατά την οποία οι κυνηγοί αξιοποιούσαν την καθαρή θέα των ανοιχτών χωραφιών μετά τον θερισμό για να προετοιμάσουν το κυνήγι τους για τον χειμώνα.

Αντίστοιχη είναι η εξήγηση και από τους επιστήμονες στα Κέντρα Επισκεπτών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Όπως σημειώνουν ειδικά στο βόρειο ημισφαίριο, είναι γνωστή ως Πανσέληνος του Κυνηγού. Ο λόγος είναι ότι ο Οκτώβριος θεωρούνταν ως η ιδανική εποχή για κυνήγι ελαφιών και αλεπούδων που είχαν παχύνει το καλοκαίρι και δεν μπορούσαν να κρυφτούν στα γυμνά πλέον χωράφια. Όπως και η Σελήνη του θερισμού τον Σεπτέμβριο, έτσι και αυτή παραμένει λαμπερή και για περισσότερη ώρα στον ουρανό, διευκολύνοντας το νυχτερινό κυνήγι.

Η Πανσέληνος θα είναι ορατή μετά τη δύση του Ήλιου με κατεύθυνση τα Ανατολικά και θα παραμείνει στον ουρανό μέχρι την ανατολή του Ήλιου το επόμενο πρωί. Άλλες ονομασίες περιλαμβάνουν τη Σελήνη του Ταξιδιού και τη Σελήνη του Μαραμένου Χορταριού, αλλά και πιο ποιητικές ή δραματικές ονομασίες όπως η Ματωμένη ή η Πορφυρή Πανσέληνος.

Ένα ουράνιο θέαμα που κλέβει τα βλέμματα

Το φθινοπωρινό φεγγάρι του Οκτωβρίου μάς καλεί να επιβραδύνουμε, να αναλογιστούμε τι έχουμε «θερίσει» μέσα στη χρονιά και να απολαύσουμε τη φυσική ομορφιά που μας περιβάλλει. Είτε το παρακολουθήσετε από το μπαλκόνι της πόλης είτε κάτω από τον ανοιχτό ουρανό της υπαίθρου, το «Φεγγάρι της Συγκομιδής» υπόσχεται μια νύχτα γεμάτη φως και μαγεία.