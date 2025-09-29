Η Πανσέληνος του Οκτωβρίου, έρχεται στις 7 του μήνα για να ανατρέψει τα δεδομένα.

Είναι αλήθεια, πως κάθε Πανσέληνος φέρνει μαζί της υπόσχεσεις, αποκαλύψεις, αλλαγές και εσωτερικές ανατροπές. Τον Οκτώβριο, το ολόγιομο φεγγάρι θα φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό στις 7 του μήνα, ημέρα Τρίτη, φέρνοντας μαζί του νέα δεδομένα και εξελίξεις για όλα τα ζώδια.

Φυσικά, ο Κριός, βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς η Πανσέληνος πραγματοποιείται στο δικό του ζώδιο, με τις ενέργειες να είναι έντονες, και απρόβλεπτες, οδηγώντας σε εσωτερικά ξεκαθαρίσματα, αποφάσεις και θάρρος για νέα ξεκινήματα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το farmersalmanac.com, η ενέργεια κορυφώνεται, οι συνεργασίες έρχονται στο επίκεντρο, ενώ θέματα εγωισμού και εξουσίας, απασχολούν το μεγαλύτερο ποσοστό του ζωδιακού. Παράλληλα, λόγω της όψης που θα έχει η Αφροδίτη κατά την περίοδο της Πανσελήνου, ορισμένα ζώδια θα απολαύσουν ευλογημένες ημέρες και άλλα μπορεί να έρθουν αντιμέτωπα με κάποια μορφή αποτυχίας. Το κύριο κάλεσμα ωστόσο της Πανσελήνου, είναι η απελευθέρωση και η συνειδητοποίηση εσωτερικών συγκρούσεων και ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική δύναμη και τις ανάγκες των σχέσεων.

Ποια είναι τα 3 ζώδια που θα επηρεαστούν από την Πανσέληνο του Οκτωβρίου;

Όπως σε κάθε Πανσέληνο λοιπόν, άλλα ζώδια επηρεάζονται λιγότερο και άλλα περισσότερο από τις πλανητικές κινήσεις και τις διαφοροποιήσεις που πραγματοποιούνται, ωστόσο αυτά που φαίνονται να επιδέχονται τις περισσότερες αλλαγές στο παρόν, είναι: Ο Κριός, ο Ζυγός και ο Αιγόκερως.

Κριός:

Η Πανσέληνος, πραγματοποιείται στο ζώδιο σας, με το πλανητικό σκηνικό να ενισχύει τις εντάσεις και την ανάγκη να εξωτερικεύσετε τις προσωπικές και πιο βαθιές σας σκέψεις. Κάτι τέτοιο μάλιστα, πιθανά να κρίνεται απαραίτητο, καθώς με αυτό τον τρόπο θα καταφέρετε να αντιμετωπίσετε με θάρρος τα όσα επρόκειτο να έρθουν. Για εσάς, είναι μια από τις πιο δυναμικές περιόδους, ενώ έχετε την ευκαιρία να κοιτάξετε μακροπρόθεσμα το μέλλον σας.

Ζυγός:

Το θέμα των σχέσεων και των προσωπικών ισορροπιών έρχονται στο προσκήνιο, με αποτέλεσμα η Πανσέληνος για εσάς να αποτελεί ένα σημείο καμπής για την προσωπική σας ζωή. Παρ’ όλα αυτά, είναι πιθανό, να δημιουργηθούν στενοί δεσμοί ανάμεσα σε εσάς και πρόσωπα του οικείου σας περιβάλλοντος. Ωστόσο μερικοί, μπορεί να έρθετε αντιμέτωποι με τη συνειδητοποίηση πως κάτι έχει έρθει στο τέλος του. Να αναφερθεί ωστόσο, πως η περίοδος της Πανσελήνου χρειάζεται προσοχή ως προς τα θέματα εργασίας.

Αιγόκερως:

Για εσάς, έρχεται μια σημαντική περίοδος κατά τη διάρκεια της Πανσελήνου, η οποία θα σας επηρεάσει σε πολλούς τομείς στη ζωή σας. Πιο συγκεκριμένα, είναι πιθανό να ολοκληρωθούν ορισμένοι κύκλοι στην προσωπική σας ζωή, ενώ τα κληρονομικά και η οικογένεια, έρχονται στο προσκήνιο. Παράλληλα, θα πρέπει να δώσετε προσοχή στον εσωτερικό σας κόσμο, καθώς είναι πιθανό να προκύψουν και αλλεπάλληλες εντάσεις και ανησυχίες.