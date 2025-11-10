Στο 2% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο με τις αυξήσεις σε βασικά είδη όπως το κρέας, ο καφές και η σοκολάτα να είναι διψήφιες.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε ότι ο ετήσιος 2025 διαμορφώθηκε στο 2%, έναντι 2,4% τον Οκτώβριο του 2024.

Σε μηνιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κατέγραψε οριακή άνοδο 0,1% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, από μηδενική μεταβολή που είχε σημειωθεί αντίστοιχα την περσινή περίοδο.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2024 – Οκτωβρίου 2025 αυξήθηκε κατά 2,5%, έναντι 2,9% της αντίστοιχης σύγκρισης του προηγούμενου έτους, επιβεβαιώνοντας τάση σταδιακής αποκλιμάκωσης των πιέσεων στο κόστος διαβίωσης.

Η μηνιαία αύξηση 0,1% προήλθε κυρίως από ανατιμήσεις σε βασικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών. Στην ομάδα των τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών σημειώθηκαν αυξήσεις σε προϊόντα αρτοποιίας, κρέατα, νωπά φρούτα και λαχανικά. Ανατιμήσεις καταγράφηκαν επίσης σε αλκοολούχα ποτά, ενοίκια κατοικιών, ηλεκτρική ενέργεια, έπιπλα και είδη νοικοκυριού, ιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, καθώς και σε εστιατόρια και καφετέριες.

Στον αντίποδα, μειώσεις σημειώθηκαν στα είδη ένδυσης και υπόδησης, στα καύσιμα, στις τηλεφωνικές υπηρεσίες και στα αεροπορικά εισιτήρια, συμβάλλοντας στη συγκράτηση του συνολικού δείκτη. Η μεγαλύτερη μηνιαία υποχώρηση τιμής εντοπίστηκε στις αεροπορικές μεταφορές επιβατών, ενώ σημαντική μείωση καταγράφηκε και στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Σε ετήσια βάση, ο πληθωρισμός 2% αντανακλά συνδυασμό ανατιμήσεων σε πολλούς τομείς και παράλληλων μειώσεων σε ορισμένα βασικά αγαθά. Πρωταγωνιστές της ανόδου ήταν οι σοκολάτες και τα προϊόντα σοκολάτας, όπου η αύξηση έφθασε το 21,1%, υποδηλώνοντας σημαντική πίεση στο κόστος παραγωγής και διάθεσης. Στον καφέ η άνοδος διαμορφώθηκε στο 19,3%, συνεχίζοντας μια ανοδική τάση που αποδίδεται στη διεθνή αγορά πρώτων υλών, ενώ τα κρέατα συνολικά εμφάνισαν αύξηση 10,6%, επιβαρύνοντας περαιτέρω το καλάθι της νοικοκυράς.

Αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση 9,1% στα φρούτα, η οποία συνδέεται τόσο με την εποχικότητα όσο και με αυξημένα κόστη μεταφοράς και παραγωγής. Στις υπηρεσίες, τα ενοίκια κατοικιών παρουσίασαν άνοδο 8,9%, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες μεταβολές που ώθησαν προς τα πάνω τον Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και αντανακλώντας τις πιέσεις που ασκούνται στην αγορά ακινήτων.