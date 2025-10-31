Στην ευρωζώνη, ο πληθωρισμός μειώθηκε στο 2,1% από 2,2% έναν μήνα νωρίτερα.

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα συνέχισε την καθοδική του πορεία τον Οκτώβριο, υποχωρώντας στο 1,7% σε ετήσια βάση από 1,8% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Το επίπεδο αυτό παραμένει χαμηλότερο από τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για πληθωρισμό κοντά στο 2%, ενισχύοντας την εικόνα σταθεροποίησης των τιμών στη χώρα.

Στην ευρωζώνη, ο πληθωρισμός μειώθηκε στο 2,1% από 2,2% έναν μήνα νωρίτερα, επιβεβαιώνοντας την τάση αποκλιμάκωσης που καταγράφεται στο οικονομικό μπλοκ.

Στη Γερμανία, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 2,3% σε ετήσια βάση από 2,4% τον Σεπτέμβριο, με την επιβράδυνση να αποδίδεται κυρίως στο κόστος τροφίμων, ενέργειας και αγαθών. Το αποτέλεσμα ήταν οριακά υψηλότερο από τις προσδοκίες της αγοράς.

Ανάλογη εικόνα και στη Γαλλία, όπου ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 0,9% από 1,1% τον προηγούμενο μήνα, περνώντας ξεκάθαρα κάτω από τον στόχο της ΕΚΤ, καθώς οι μειωμένες ενεργειακές τιμές και η συγκράτηση των αυξήσεων στα τρόφιμα άσκησαν πίεση προς τα κάτω.

Αντιθέτως, στην Ισπανία ο πληθωρισμός «πήρε εκ νέου μπροστά», ανερχόμενος στο 3,1% από 3% τον Σεπτέμβριο, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2024. Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στο αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και μεταφορών, αν και η μείωση της τιμής της βενζίνης λειτούργησε ως μερικό αντίβαρο. Ο δομικός πληθωρισμός ενισχύθηκε στο 2,5%, το υψηλότερο σημείο των τελευταίων δέκα μηνών.

Η γενικευμένη αποκλιμάκωση στην Ευρώπη, με εξαίρεση την Ισπανία, τροφοδοτεί εκ νέου τη συζήτηση για τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ και τις πιθανές επόμενες κινήσεις στα επιτόκια.