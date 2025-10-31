Καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Οι καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σε μέχρι και την Τρίτη στην Αττική όπου φαίνεται ένα βαρομετρικό χαμηλό να προσεγγίζει την Αττική από τα δυτικά.

Από την Δευτέρα βροχές και καταιγίδες θα πέσουν στα νησιά του Ιονίου και στην δυτική Ελλάδα. Σε Ήπειρο, δυτική Μακεδονία και σε Πελοπόννησο.

Την Τρίτη το μεσημέρι θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες σε Θεσσαλία, δυτική Μακεδονία, κεντρική Μακεδονία, Θράκη και νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Στις 6 το απόγευμα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες στην Αττική αλλά και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου και στο μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου. Τα φαινόμενα μέχρι το βράδυ της ίδιας μέρας στην Αττική θα έχουν περιοριστεί.

Την Τετάρτη το βαρομετρικό χαμηλό θα έχει μετακινηθεί νοτιότερα και θα πλήξει τις περιοχές της νότιας Ελλάδας και κυρίως την Κρήτη.

Στο ενδεχόμενο να χαλάσει ο καιρός αναφέρθηκε το πρωί και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης που τόνισε «Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με ήπιο καιρό και λίγες βροχές και ίσως από Τρίτη και Τετάρτη και στη συνέχεια, ίσως δούμε πιο οργανωμένες βροχές στη κεντρική, ανατολική και βόρεια Ελλάδα. Παράλληλα θα πέσει η θερμοκρασία».