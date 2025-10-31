Η τραγική εξέλιξη βύθισε στο πένθος την οικογένεια, που μέχρι την τελευταία στιγμή ήλπιζε σε ένα θαύμα.

Έχασε τελικά τη μάχη για τη ζωή το 2,5 ετών κοριτσάκι από τη Βρετανία, που είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο.

Το παιδί νοσηλεύτηκε για ημέρες σε κρίσιμη κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ, μετά από αεροδιακομιδή από το νοσοκομείο Ρόδου, ενώ την περασμένη εβδομάδα μεταφέρθηκε με πρωτοβουλία της οικογένειας σε νοσοκομείο στη Βρετανία.

Όπως σημειώνει η Ροδιακή, οι γιατροί είχαν ήδη ενημερώσει τους γονείς πως η εγκεφαλική βλάβη ήταν μη αναστρέψιμη, ενώ το κορίτσι κατέληξε τελικά στις 26 Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται πως για το περιστατικό είχαν συλληφθεί ο 44χρονος θείος του παιδιού - ως το άτομο που φέρεται να το επέβλεπε - και ο 54χρονος Έλληνας υπεύθυνος τουριστικού πρακτορείου που συνεργαζόταν με το ξενοδοχείο.

Σε βάρος τους είχε ασκηθεί δίωξη για βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ κατηγορούνται επίσης ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της μονάδας. Μετά τον θάνατο του παιδιού, αναμένεται αναβάθμιση των κατηγοριών από τον ανακριτή Ρόδου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 14 Οκτωβρίου στη Λάρδο. Από κάμερες ασφαλείας προκύπτει ότι το παιδί πλησίασε μόνο του την πισίνα και μπήκε στο νερό χωρίς συνοδό. Εντοπίστηκε περίπου δέκα λεπτά αργότερα από γυναίκα που του έκανε ανάνηψη. Διασώστες και γιατροί έδωσαν μάχη για τη ζωή του, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Στις απολογίες τους, τόσο ο 44χρονος όσο και ο 54χρονος αρνήθηκαν ότι είχαν ευθύνη για την επίβλεψη του παιδιού. Ο πρώτος υποστήριξε πως δεν του είχε ανατεθεί η φύλαξή του, ενώ ο δεύτερος εξήγησε ότι δεν είχε καμία σχέση με τη λειτουργία ή την ασφάλεια του ξενοδοχείου, καθώς εργάζεται σε βρετανική εταιρεία που διοργανώνει δραστηριότητες διακοπών.

Και οι δύο υποστήριξαν ότι θέλησαν να συνδράμουν τις αρχές μετά το συμβάν, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη τους για την τραγωδία.