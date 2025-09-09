Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Πότε η Πανσέληνος Οκτωβρίου 2025 με το φθινοπωρινό «φεγγάρι του κυνηγού»

Πότε η Πανσέληνος Οκτωβρίου 2025 με το φθινοπωρινό «φεγγάρι του κυνηγού»
Γιατί η Πανσέληνος Οκτωβρίου ανατέλλει νωρίτερα από κάθε άλλο φεγγάρι του, ο άγνωστος συμβολισμός για το «φεγγάρι του κυνηγού».

Το καθηλωτικό «Ματωμένο Φεγγάρι» που μας χάρισε ένα μοναδικό θέαμα στις 7 Σεπτεμβρίου δίνει σκυτάλη στην Πανσέληνο Οκτωβρίου που παραδοσιακά ονομάζεται «Φεγγάρι του Κυνηγού» Μπορεί να διανύουμε τις πρώτες μέρες του ένατου μήνα του έτους όμως όσοι αγαπάμε να απολαμβάνουμε τα Φεγγάρια αδημονούμε για το πότε θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε εκ νέου την έλευσή τους.

Σύμφωνα με τα ημερολογιακά τερτίπια το φεγγάρι του Οκτωβρίου θα κάνει την εμφάνισή του στις 7 Οκτωβρίου στις 6:37πμ χαρίζοντας μια μοναδική λάμψη στον ουρανό. Ονομάστηκε «πανσέληνος του κυνηγού» επειδή σηματοδοτούσε τη στιγμή να ξεκινήσει το κυνήγι, προετοιμαζόμενοι για τον κρύο χειμώνα που έρχεται. Τα ζώα αρχίζουν να παχαίνουν πριν από το χειμώνα, και δεδομένου ότι οι αγρότες είχαν καθαρίσει πρόσφατα τα χωράφια τους, οι κυνηγοί μπορούσαν εύκολα να δουν τα ελάφια και άλλα ζώα που αναζητούν τα θηράματά τους.

Οι νύχτες με έντονο φως της πανσελήνου διευκόλυναν το κυνήγι ζώων και τους αυτόχθονες που προετοιμάζονταν για τον χειμώνα, αποθηκεύοντας τρόφιμα για τους επόμενους μήνες. Η «Πανσέληνος του Κυνηγού» ανατέλλει λίγο νωρίτερα από τις υπόλοιπες πανσελήνους, με αποτέλεσμα το νυχτερινό φως να διαρκεί περισσότερο.

Κατά τη διάρκεια της φθινοπωρινής ισημερίας (γύρω στις 21 Σεπτεμβρίου), η τροχιά της Γης και η θέση της σε σχέση με τον ήλιο και τη σελήνη αλλάζουν με τρόπο που επηρεάζει την ανατολή της πανσελήνου. Κανονικά, η σελήνη κάθε βράδυ ανατέλλει περίπου 50 λεπτά αργότερα από την προηγούμενη νύχτα. Ωστόσο, κατά την περίοδο της Πανσελήνου του Κυνηγού, η Σελήνη ανατέλλει πολύ πιο κοντά στη δύση του ηλίου, δηλαδή ανατέλλει μόνο περίπου 20-30 λεπτά αργότερα από την προηγούμενη νύχτα.

Αυτό σημαίνει ότι για μερικές συνεχόμενες νύχτες μετά την Πανσέληνο του Κυνηγού, θα έχουμε πιο πολύ φως νωρίτερα το βράδυ, καθώς η Σελήνη ανατέλλει γρήγορα μετά τη δύση του Ηλίου. Αυτή η «παράταση» του νυχτερινού φωτός βοηθούσε παραδοσιακά τους κυνηγούς, δίνοντάς τους περισσότερο φως για το κυνήγι.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Μια αλλαγή στο σπίτι σας μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση

Μια αλλαγή στο σπίτι σας μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Οι εργαζόμενες μητέρες είναι πιο ευτυχισμένες, σύμφωνα με μελέτη

Οι εργαζόμενες μητέρες είναι πιο ευτυχισμένες, σύμφωνα με μελέτη

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε στεγνωτήρα χεριών στις τουαλέτες καταστημάτων

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε στεγνωτήρα χεριών στις τουαλέτες καταστημάτων

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Σχετικά Άρθρα

Πανσέληνος του Καλαμποκιού: Μαγικές εικόνες από το «ματωμένο φεγγάρι»

Πανσέληνος του Καλαμποκιού: Μαγικές εικόνες από το «ματωμένο φεγγάρι»

Ελλάδα
Απόψε το εντυπωσιακό «Ματωμένο Φεγγάρι» - Τι ώρα θα είναι ορατό

Απόψε το εντυπωσιακό «Ματωμένο Φεγγάρι» - Τι ώρα θα είναι ορατό

Ελλάδα
Πανσέληνος Σεπτεμβρίου: Πότε η «Σελήνη του Καλαμποκιού» θα γίνει «Ματωμένο Φεγγάρι»

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου: Πότε η «Σελήνη του Καλαμποκιού» θα γίνει «Ματωμένο Φεγγάρι»

Ελλάδα
Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Οι τρεις φάσεις που θα απολαύσουμε το «ματωμένο φεγγάρι»

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Οι τρεις φάσεις που θα απολαύσουμε το «ματωμένο φεγγάρι»

Ελλάδα

NETWORK

3 Διαδικτυακές Ημερίδες: «Βιώσιμη Κινητικότητα και Παιδαγωγική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

3 Διαδικτυακές Ημερίδες: «Βιώσιμη Κινητικότητα και Παιδαγωγική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

ienergeia.gr
Η ZeniΘ Επιστρέφει Δυναμικά στην 89η ΔΕΘ με Μια Εμπειρία που Συνδέει την Ενέργεια με τη Γνώση

Η ZeniΘ Επιστρέφει Δυναμικά στην 89η ΔΕΘ με Μια Εμπειρία που Συνδέει την Ενέργεια με τη Γνώση

ienergeia.gr
ΠΑΣΟΚ: Ασύμφοροι οι όροι σύνδεσης φωτοβολταϊκών έργων για τους αγρότες στο πλαίσιο του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»

ΠΑΣΟΚ: Ασύμφοροι οι όροι σύνδεσης φωτοβολταϊκών έργων για τους αγρότες στο πλαίσιο του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»

ienergeia.gr
Υποτροφία Έφη Βατάλη για Πιστοποίηση Διαχειριστή Ενεργειακών Θεμάτων

Υποτροφία Έφη Βατάλη για Πιστοποίηση Διαχειριστή Ενεργειακών Θεμάτων

ienergeia.gr
Νοσοκομείο Ηρακλείου: Η ανακοίνωση για την πτώση ψευδοροφής σε κεφάλι ασθενούς

Νοσοκομείο Ηρακλείου: Η ανακοίνωση για την πτώση ψευδοροφής σε κεφάλι ασθενούς

healthstat.gr
Επιστροφή στο σχολείο: Γιατί είναι απαραίτητος ο οφθαλμολογικός έλεγχος;

Επιστροφή στο σχολείο: Γιατί είναι απαραίτητος ο οφθαλμολογικός έλεγχος;

healthstat.gr
Οι εργαζόμενες μητέρες είναι πιο ευτυχισμένες, σύμφωνα με μελέτη

Οι εργαζόμενες μητέρες είναι πιο ευτυχισμένες, σύμφωνα με μελέτη

healthstat.gr
Το Νο1 βότανο που μπορεί να «νικήσει» την άνοια

Το Νο1 βότανο που μπορεί να «νικήσει» την άνοια

healthstat.gr