Πότε η Πανσέληνος Οκτωβρίου 2025 με το φθινοπωρινό «φεγγάρι του κυνηγού»

Γιατί η Πανσέληνος Οκτωβρίου ανατέλλει νωρίτερα από κάθε άλλο φεγγάρι του, ο άγνωστος συμβολισμός για το «φεγγάρι του κυνηγού».

Το καθηλωτικό «Ματωμένο Φεγγάρι» που μας χάρισε ένα μοναδικό θέαμα στις 7 Σεπτεμβρίου δίνει σκυτάλη στην Πανσέληνο Οκτωβρίου που παραδοσιακά ονομάζεται «Φεγγάρι του Κυνηγού» Μπορεί να διανύουμε τις πρώτες μέρες του ένατου μήνα του έτους όμως όσοι αγαπάμε να απολαμβάνουμε τα Φεγγάρια αδημονούμε για το πότε θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε εκ νέου την έλευσή τους.

Σύμφωνα με τα ημερολογιακά τερτίπια το φεγγάρι του Οκτωβρίου θα κάνει την εμφάνισή του στις 7 Οκτωβρίου στις 6:37πμ χαρίζοντας μια μοναδική λάμψη στον ουρανό. Ονομάστηκε «πανσέληνος του κυνηγού» επειδή σηματοδοτούσε τη στιγμή να ξεκινήσει το κυνήγι, προετοιμαζόμενοι για τον κρύο χειμώνα που έρχεται. Τα ζώα αρχίζουν να παχαίνουν πριν από το χειμώνα, και δεδομένου ότι οι αγρότες είχαν καθαρίσει πρόσφατα τα χωράφια τους, οι κυνηγοί μπορούσαν εύκολα να δουν τα ελάφια και άλλα ζώα που αναζητούν τα θηράματά τους.

Οι νύχτες με έντονο φως της πανσελήνου διευκόλυναν το κυνήγι ζώων και τους αυτόχθονες που προετοιμάζονταν για τον χειμώνα, αποθηκεύοντας τρόφιμα για τους επόμενους μήνες. Η «Πανσέληνος του Κυνηγού» ανατέλλει λίγο νωρίτερα από τις υπόλοιπες πανσελήνους, με αποτέλεσμα το νυχτερινό φως να διαρκεί περισσότερο.

Κατά τη διάρκεια της φθινοπωρινής ισημερίας (γύρω στις 21 Σεπτεμβρίου), η τροχιά της Γης και η θέση της σε σχέση με τον ήλιο και τη σελήνη αλλάζουν με τρόπο που επηρεάζει την ανατολή της πανσελήνου. Κανονικά, η σελήνη κάθε βράδυ ανατέλλει περίπου 50 λεπτά αργότερα από την προηγούμενη νύχτα. Ωστόσο, κατά την περίοδο της Πανσελήνου του Κυνηγού, η Σελήνη ανατέλλει πολύ πιο κοντά στη δύση του ηλίου, δηλαδή ανατέλλει μόνο περίπου 20-30 λεπτά αργότερα από την προηγούμενη νύχτα.

Αυτό σημαίνει ότι για μερικές συνεχόμενες νύχτες μετά την Πανσέληνο του Κυνηγού, θα έχουμε πιο πολύ φως νωρίτερα το βράδυ, καθώς η Σελήνη ανατέλλει γρήγορα μετά τη δύση του Ηλίου. Αυτή η «παράταση» του νυχτερινού φωτός βοηθούσε παραδοσιακά τους κυνηγούς, δίνοντάς τους περισσότερο φως για το κυνήγι.