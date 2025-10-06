Αυτή θα είναι η πρώτη υπερπανσέληνος μετά από 11 μήνες.

Η πρώτη υπερπανσέληνος του 2025 θα φωτίσει τον ουρανό στις 7 Οκτωβρίου και το Reuters προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία να τη δούμε live.

Η πρώτη αυτή υπερπανσέληνος θα είναι περίπου 14% μεγαλύτερη και 30% φωτεινότερη καθώς η Σελήνη θα φτάσει στο πλησιέστερο σημείο της στη Γη.

Η πανσέληνος του Οκτωβρίου, που ονομάζεται επίσης και «φεγγάρι της συγκομιδής», θα είναι ορατή από τη Δευτέρα το βράδυ έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Έρευνας Διαστήματος και Ανώτερης Ατμόσφαιρας του Πακιστάν (Suparco), η πρώτη υπερπανσέληνος της χρονιάς θα είναι ορατή σε όλο τον κόσμο στις 7 Οκτωβρίου. Όταν η Σελήνη φτάσει στο περίγειό της - το σημείο στην τροχιά της που βρίσκεται πλησιέστερα στη Γη - φαίνεται σημαντικά μεγαλύτερη και φωτεινότερη από το συνηθισμένο, γεγονός που της χαρακτηρίζει υπερπανσέληνο. Τότε η Σελήνη θα βρίσκεται περίπου 361.400 χιλιόμετρα μακριά από τη Γη.

Αυτή θα είναι η πρώτη υπερπανσέληνος μετά από 11 μήνες. Η τελευταία ήταν τον Νοέμβριο του 2024.

Στη συνέχεια αναμένονται δύο ακόμα υπερπανσέληνοι στις 5 Νοεμβρίου και 5 Δεκεμβρίου 2025 και μία τέταρτη στις αρχές Ιανουαρίου 2026. Κατά μέσο όρο, συμβαίνουν τρεις έως τέσσερις υπερπανσέληνοι κάθε χρόνο.

