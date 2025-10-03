Σε εξέλιξη ΕΔΕ και κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον θάνατο της 28χρονης στο νοσοκομείο Άρτας.

Το πρωί του Σαββάτου (4/10) θα γίνει η εκταφή της σορού της 28χρονης εγκύου η οποία πέθανε στο νοσοκομείο Άρτας, από αναφυλακτικό σοκ, έπειτα από τη χορήγηση αντιβίωσης.

Ο εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Άρτας έκανε δεκτό το αίτημα της οικογένειας για εκταφή, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία και τοξικολογικές εξετάσεις. Για τον θάνατο της 28χρονης, μητέρας ενός παιδιού 2 ετών, είναι σε εξέλιξη ΕΔΕ στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, αλλά και η κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια, που διέταξε ο εισαγγελέας. Επίσης, η οικογένεια της γυναίκας κατέθεσε μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια, καθώς καταγγέλλει παραλείψεις.

Νοσηλεύτρια: Φώναζα «Γρήγορα γιατρός!»

Η νοσηλεύτρια που χορήγησε την αντιβίωση στην 28χρονη, έπειτα από σχετική οδηγία του γυναικολόγου της, περιέγραψε τις στιγμές μετά την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, έπειτα από τη χορήγηση της αντιβίωσης. Τόνισε ότι μέσα σε λίγα λεπτά ειδοποιήθηκαν εντατικολόγος και αναισθησιολόγος και πως όλοι έδρασαν γρήγορα.

«Δεν με φώναξε ο σύζυγος για να πάω. Ήμουν ήδη στον θάλαμο με τη γυναίκα, όταν τινάχτηκε από το κρεβάτι και μου είπε “Δεν νιώθω καλά”. Αμέσως έτρεξα πάνω της, την έπιασα και τη ρώτησα “Κορίτσι μου τι έχεις; Τι νιώθεις;. Σου έχει ξανασυμβεί”. Η κοπέλα στην αρχή δεν μπορούσε να προσδιορίσει τι ακριβώς ένιωθε. Όταν έκανε τον εμετό, αμέσως άρχισα να φωνάζω. Φώναζα “Γρήγορα, γιατρός!”. Και ήρθαν άμεσα, πρώτα η ειδικευόμενη και στη συνέχεια φωνάξαμε τον εντατικολόγο και τον αναισθησιολόγο. Αυτά έγιναν μέσα σε πολύ λίγα λεπτά», δήλωσε η νοσηλεύτρια στην εκπομπή Live News του Mega.

Ερωτηθείσα εάν ο εντατικολόγος ειδοποιήθηκε 5-6 λεπτά μετά τα πρώτα συμπτώματα, απάντησε: «Πολύ νωρίτερα από 5-6 λεπτά. Σας λέω όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Τι πιστεύετε δηλαδή; Ότι θα έβλεπα την ασθενή σε αυτή την κατάσταση και θα έφευγα; Υπηρετώ αυτό το λειτούργημα 37 ολόκληρα χρόνια».

Μετά τη χορήγηση της αντιβίωσης, η 28χρονη ένιωσε έντονη αδυναμία και έκανε εμετό. Της χορήγησαν αδρεναλίνη και τη διασωλήνωσαν. «Ακούστηκε ότι είπα στον σύζυγο “Και τι θες να κάνω εγώ;”. Δεν ισχύει αυτό. Ειπώθηκε ότι ο σύζυγος έψαχνε για γιατρό εκείνη την ώρα. Εγώ του είπα “Εγώ είμαι νοσηλεύτρια”. Δεν του είπα ποτέ “Τι θες να κάνω;”. Ήμουν εκεί μαζί με την κοπέλα. Την κρατούσα που έκανε εμετό. Εγώ κατανοώ τον πόνο της οικογένειας. Πονάει, έχει χάσει άνθρωπο, όμως όλοι τρέξαμε. Αμέσως ήρθαν γιατροί. Είμαστε κι εμείς όλοι συντετριμμένοι», δήλωσε ακόμα η νοσηλεύτρια.

«Σε λιγότερο από ένα λεπτό της χορηγήθηκε κορτιζόνη»

Η δικηγόρος της οικογένειας καταγγέλλει πως ο γυναικολόγος της 28χρονης ήταν απών από όλη τη διαδικασία.

Από το περιβάλλον του γιατρού είπαν στο Live News: «Κατάλαβαν αμέσως ότι ήταν αναφυλακτικό σοκ. Μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό της χορηγήθηκε κορτιζόνη. Και εντός λίγων λεπτών είχε διασωληνωθεί και είχε μεταφερθεί στη μονάδα».

Ο γιατρός, όταν ενημερώθηκε για το επεισόδιο αμέσως έτρεξε στο νοσοκομείο, ανέφεραν ακόμα από το περιβάλλον του. «Το σπίτι του απέχει 5 λεπτά από το νοσοκομείο. Έμεινε πάνω από 15 ώρες μαζί με την οικογένεια προσπαθώντας να τους συμπαρασταθεί και να τους καθησυχάσει. Παράλληλα, οι γιατροί στη ΜΕΘ ήταν πάνω από την ασθενή, όπως και τρεις νοσηλεύτριες που πήγαν να συνδράμουν από άλλα τμήματα», συμπλήρωσαν.

Της είχε χορηγηθεί ξανά αντιβίωση

Η νοσηλεύτρια επεσήμανε ότι ρώτησαν επανειλημμένα την 28χρονη αν είχε αλλεργίες.

«Τη ρωτήσαμε τρεις φορές αν έχει αλλεργία και μας είπε όχι. Τη ρώτησα κι εγώ και η ειδικευόμενη γιατρός και η μαία. Τη ρωτήσαμε ξανά και την ώρα που άρχισαν τα πρώτα συμπτώματα. “Είπες ότι δεν έχεις αλλεργίες. Ισχύει;”. Και μας απάντησε: “Όχι δεν έχω αλλεργίες”», είπε.

Ο γυναικολόγος της 28χρονης ήταν εκείνος που την ξεγέννησε στο πρώτο της παιδί, ενώ την παρακολουθούσε και πριν από τέσσερις μήνες, όταν είχε αποβολή και της χορήγησε αντιβίωση, που πιθανόν ήταν η ίδια.

Μέσω τηλεφώνου ο γυναικολόγος είπε στη νοσηλεύτρια να της χορηγήσουν την ήπια αντιβίωση, λόγω της αιμορραγίας που είχε η 28χρονη και επειδή ήταν γιατρός ετοιμότητας μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό πήγε στο νοσοκομείο.

«Με την εμφάνιση αλλεργικού σοκ στην έγκυο γυναίκα, υπήρξε άμεση κινητοποίηση της Μαιευτικής- Γυναικολογικής κλινικής. Η ασθενής δεν έμεινε ούτε μια στιγμή χωρίς επίβλεψη. Χορηγήθηκε άμεσα κορτιζόνη ενδοφλεβίως και κλήθηκε σε συνδρομή ο εφημερεύων ιατρός της μονάδας εντατικής θεραπείας, καθώς και ο εφημερεύων αναισθησιολόγος, οι οποίοι προσήλθαν ταχύτατα. Ακολούθησε προσπάθεια διασωλήνωσης και οξυγόνωσης, ενώ ταυτόχρονα άρχισε η διαδικασία καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης», δήλωσε ο γυναικολόγος μιλώντας στο LiveNews.

«Στη διαχείριση του περιστατικού συνέδραμε και νοσηλευτικό προσωπικό από τη ΜΕΘ και το χειρουργείο, η εξειδικευμένη εμπειρία σε περιπτώσεις εντατικής θεραπείας. Η ασθενής αρχικά μεταφέρθηκε στον χώρο ανάνηψης του χειρουργείου, όπου υπήρχε ο κατάλληλος εξοπλισμός για συνεχή παρακολούθηση και εντατική υποστήριξη. Το επόμενο πρωί εξασφαλίστηκε κλίνη στη ΜΕΘ και η ασθενής μεταφέρθηκε εκεί για συνέχιση της παρακολούθησης και της θεραπείας της», συμπλήρωσε.

