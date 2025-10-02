Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για ανθρωποκτονία από αμέλεια διέταξε η εισαγγελία Άρτας.

Παρέμβαση εισαγγελέα προκάλεσε ο θάνατος της 28χρονης εγκύου στην Άρτα, από αναφυλακτικό σοκ μετά τη χορήγηση αντιβίωσης, ενώ ο σύζυγός της ζητά την εκταφή της σορού της.

Ο εισαγγελέας Άρτας διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σύμφωνα με το STAR. Υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας έχει διατάξει τη διενέργεια ΕΔΕ για τον θάνατο της 28χρονης.

Η γυναίκα, που βρισκόταν στην έκτη εβδομάδα κύησης, πήγε στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας το βράδυ της Κυριακής (28/9), με κολπική αιμορραγία. Έγινε εισαγωγή και της χορηγήθηκε αντιβιοτικό, όμως παρουσίασε αναφυλακτικό σοκ. Η 28χρονη, μητέρα ενός παιδιού 2 ετών, διασωληνώθηκε, όμως τα ξημερώματα της Τετάρτης άφησε την τελευταία της πνοή.

Στην 28χρονη δεν διενεργήθηκε νεκροψία - νεκροτομή, καθώς σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας δεν ζητήθηκε από την οικογένειά της, που έλαβε το πιστοποιητικό θανάτου και το απόγευμα της Τετάρτης είπε το τελευταίο «αντίο» στην 28χρονη.

Εκταφή ζητά ο σύζυγος της 28χρονης στην Άρτα

Ο σύζυγος της 28χρονης ζητά την εκταφή της σορού της, προκειμένου να λάβει απαντήσεις η οικογένεια για τα αίτια του θανάτου της.

«Απαιτώ την άμεση εκταφή της συζύγου μου, τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων και ιατροδικαστική έκθεση. Το οφείλω στην κόρη μου να δώσω απαντήσεις ποιος και γιατί σκότωσε τη μαμά της», δήλωσε στον ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με την οικογένεια, όταν η 28χρονη υπέστη αναφυλακτικό σοκ, δεν υπήρχε γιατρός στο νοσοκομείο. «Ο εφημερεύων γιατρός είναι απών και έχει αναθέσει στη νοσηλεύτρια να λάβει οδηγίες και να χορηγεί αντιβίωση», δήλωσε στον ΑΝΤ1 η δικηγόρος της οικογένειας, Σταματία Μάρκου.

«Ήταν ραγδαία η κατάρρευση της γυναίκας μόλις έλαβε την αντιβίωση. Ωστόσο, ήταν πολύ γρήγορη η κινητοποίησή μας και όχι μόνο από εμένα αλλά και όλου του ιατρικού προσωπικού, όπως και του αναισθησιολόγου. Οι γιατροί έδωσαν τιτάνιο αγώνα στην εντατική, αλλά δυστυχώς η γυναίκα δεν τα κατάφερε», υποστήριξε γιατρός του νοσοκομείου Άρτας.

