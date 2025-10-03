«Το άρθρο 86 είναι ένα πλυντήριο που ξεπλένει ποινικές ευθύνες», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού.

«Αισθάνθηκα ντροπή που έρχεται μία Ευρωπαία αξιωματούχος να μας πει ουσιαστικά ότι η χώρα μας προστατεύει το έγκλημα, το οποίο τελείται από τους πολιτικούς», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού αναφερόμενη τόσο στην επίσκεψη της Λάουρα Κοβέσι στην Αθήνα όσο και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, το οποίο έθιξε έντονα και η Ευρωπαία Εισαγγελέας. «Προστατεύει τους πολιτικούς ακόμη και περίπτωση κακουργήματος, όπως στην υπόθεση των Τεμπών - και όχι μόνο», πρόσθεσε η Μ. Καρυστιανού, μιλώντας στο Mega.

Επεσήμανε, ωστόσο, ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι υπεράνω των εθνικών νόμων, «που σημαίνει ότι θα μπορέσει - πιστεύω - να κάνει τη δουλειά της. Και να κάνει την έρευνα και να ασκήσει διώξεις».

Σχολίασε ότι «ένας τέτοιος θεσμός, ο οποίος έχει δημιουργηθεί για να προστατεύει τα χρήματα των Ευρωπαίων πολιτών δεν μπορεί να παρεμποδίζεται επειδή υπάρχει το άρθρο 86 στην Ελλάδα» και πρόσθεσε ότι δεν θα έπρεπε να ισχύσει σε περίπτωση του κ. Τριαντόπουλου και του «εντολέα του». «Το άρθρο 86 είναι ένα πλυντήριο που ξεπλένει ποινικές ευθύνες», είπε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας ανάρτηση του Νίκου Πλακιά, στην οποία σχολίαζε «δεν βρέθηκε ΕΝΑΣ να πάει τα στοιχεία (σ.σ.: περί παράνομου φορτίου) που επέμενε ότι έχει δυόμιση χρόνια τώρα στην Κοβέσι; (σ.σ.: η ίδια είπε «Αν υπάρχουν πληροφορίες για λαθρεμπόριο οποιοσδήποτε μπορεί να μας τις στείλει»)», η κ. Καρυστιανού τόνισε: «Εχουμε ακούσει παρόμοια σχόλια και από κυβερνητικούς. Ισως ο κ. Πλακιάς δεν γνωρίζει για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Να του το στείλουμε, να το διαβάσει. Αυτό αναφέρει ότι υπάρχει άγνωστη εύφλεκτη ουσία».

Στην ερώτηση αν το συγκεκριμένο πόρισμα έχει φθάσει στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, απάντησε ότι δεν το γνωρίζει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για Πάνο Ρούτσι: Ποιος ο λόγος να μην γίνουν τοξικολογικές;

«Έχουν περάσει 19 ημέρες και υπάρχει ένας άνθρωπος έξω από τη Βουλή, ο οποίος κάνει απεργίας πείνας για το αναφαίρετο δικαίωμα της εκταφής. Δεν ξέρω αν πουθενά στον κόσμο έχει συμβεί αυτό, σίγουρα όχι στην Ευρώπη», σχολίασε αναφερόμενης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι.

«Μπορείτε να φανταστείτε έναν γονιό που θα του απαγορεύσει κάποιος να κάνει εξετάσεις στο παιδί του;», πρόσθεσε.

«Ερχεται το κράτος και μας λέει, επιτρέπεται εξέταση dna όχι τοξικολογική, το οποίο από μόνο τους είναι μία παραδοχή ενοχής. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το απαγορεύσεις αυτό. Αλλά προσέξτε: "την ταυτοποίηση του dna θα την κάνω εγώ". Με όλη την "παρέα" που έκανε και τους πρώτους ελέγχους».

Ερωτηθείσα γιατί πρέπει να γίνουν τώρα οι τοξικολογικές και όχι κατά τη διάρκεια της δίκης, η κ. Καρυστιανού απάντησε: «Είναι πολύ δύσκολο να βρεις υδρογονάνθρακες, είναι και λίγα τα εργαστήρια που μπορούν να το κάνουν. Έχει συμβεί όμως, υπάρχει βιβλιογραφία. Εμάς μας βοηθάει ότι έχουν κλειστεί (σ.σ.: οι σοροί) σε σακούλα. Αν αυτή την ανοίξω για να κάνω ταυτοποίηση dna, μετά τι τοξικολογικές να κάνω; Μειώνω ακόμα περισσότερο τις πιθανότητες., Θέλω να μου εξηγήσει κάποιος ποιος ο λόγος να μην γίνουν τοξικολογικές».

«Εμένα η κόρη μου κάηκε ζωντανή και δεν υπάρχει τίποτα στο κατηγορητήριο που να αφορά την έκρηξη και τη φωτιά», είπε η κ. Καρυστιανού, υπογραμμίζοντας ότι αν κάποιοι θέλουν να ξεκινήσει η δίκη και να τιμωρηθούν οι ένοχοι, αυτοί είναι οι γονείς των θυμάτων στα Τέμπη.

«Ελπίζω να βγει κάτι καλό, καινούργιο, ώστε να αλλάξει την εικόνα της χώρας, τη ζωή μας και όλοι αυτοί που μας κακοποιούν, να μπουν φυλακή», απάντησε ερωτηθείσα αν ασχοληθεί με την πολιτική.

Στην ερώτηση αν από τα υπάρχοντα κόμματα την εκφράζει κάποιο, απάντησε: «Εγώ όποτε μιλάω και λάθη του πολιτικού συστήματος, αναφέρομαι σε όλο το πολιτικό σύστημα. Όχι, δεν έχω δει διαφορά. Η κάθαρση θα έρθει μέσα από την κοινωνία αυτή τη φορά».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd8gdtey45bl?integrationId=40599y14juihe6ly}