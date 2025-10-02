«Έχουμε βρει μόλις 2 εκατομμύρια – 1 για έργο στη Ριζούπολη και 1 για τον Κολωνό. Η ανησυχία μας κάθε φορά που βρέχει είναι τεράστια».

Την ανάγκη για άμεσες προσλήψεις και γενναία χρηματοδότηση στους δήμους, ώστε να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα προβλήματα υποδομών, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ.

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος Χ. Δούκας σχολιάζοντας το νομοσχέδιο Βορίδη και την απαγόρευση προσλήψεων στους δήμους, σημείωσε: «Η χώρα βγήκε από τα μνημόνια, εμείς όμως δεν μπορούμε να κάνουμε προσλήψεις. Και αυτό σημαίνει ότι ενώ αρκετοί υπάλληλοι αποχωρούν, δεν μπορούμε να προσλάβουμε νέους. Άρα αναγκαζόμαστε να καταφεύγουμε σε εργολαβίες. Επίσης, εάν κάποιου συμβασιούχου λήξει η σύμβαση, δεν μπορούμε να την ανανεώσουμε. Και όποτε πηγαίνουμε στα δικαστήρια για να στηρίξουμε, να συνεχίσει για ένα διάστημα, κινδυνεύουμε με κυρώσεις. Για παράδειγμα, η δήμαρχος του Αγίου Δημητρίου έχει ακόμα νομικές περιπέτειες από αυτή την ιστορία. Ζητάμε λοιπόν κατάργηση του νόμου Βορίδη, πάγιο αίτημα, όχι μόνο του δημάρχου της Αθήνας, αλλά ολόκληρης της ΚΕΔΕ. Πρέπει να καταργηθεί για να λυθούν τα χέρια μας, να μπορούμε να έχουμε προσωπικό, να μη χρειάζεται συνέχεια να κάνουμε εργολαβίες».

Για την έλλειψη προσωπικού που παρατηρείται στους δήμους τα τελευταία χρόνια, ο Χάρης Δούκας υπογράμμισε: «Οι ανάγκες είναι άμεσες. Για παράδειγμα, σήμερα έχουμε βροχή και χρειαζόμαστε κόσμο να μπορεί να είναι έξω και βέβαια χρειαζόμαστε και πόρους. Να πω έναν αριθμό. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα το 20% των δρόμων έχει φρεάτια και ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 40%. Κάναμε μία μελέτη και λέμε ότι για να πάμε από το 20% στο 40%, που είναι ένας ευρωπαϊκός μέσος όρος και ένας δείκτης ασφάλειας, για να μην με πιάνει εμένα η καρδιά μου κάθε φορά που βρέχει και κοιτάζω συνέχεια και γυρνάω να δω μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα, χρειαζόμαστε 100 εκατομμύρια. Εμείς έχουμε βρει αυτή τη στιγμή 1 εκατ. για 700 μέτρα στη Ριζούπολη, που είναι πάρα πολύ κρίσιμο αντιπλημμυρικό έργο, και παλεύουμε για άλλο 1 εκατ. για τον Κολωνό, που είναι επίσης ένα σημείο πάρα πολύ κρίσιμο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd7oorf3rjdl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μιλώντας για τα έργα στην Βασιλίσσης Όλγας, ο δήμαρχος Αθηναίων, εξήγησε: «Η Β. Όλγας θα άνοιγε έτσι κι αλλιώς. Ποτέ δεν θα γινόταν πεζόδρομος. Ο σχεδιασμός του υπουργείου Πολιτισμού της προηγούμενης δημοτικής αρχής ήταν να δημιουργηθεί ένας δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, όμως πριβέ. Θα μπορούσαν να μπαίνουν μόνο κάποιοι για να παίξουν τένις από τη μία πλευρά, και κάποιοι για να πιούν ένα καφέ στην Αίγλη, στην άλλη πλευρά, και μάλιστα θα έφευγαν από την Ηρώδου Αττικού. Τι κάναμε λοιπόν εμείς; Φτιάξαμε την πεζοδρόμηση πολύ μεγάλη, για να μπορεί κανείς να περπατήσει στο Ζάππειο, να γίνει πολυτροπικός ο δρόμος. Υπάρχουν οι δύο οδεύσεις, τραμ και τρόλεϊ, και αντί να είναι πριβέ δρόμος, θα μπορούν να μπαίνουν όλοι. Γιατί δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα αυτό; Γιατί αυτό λένε οι συγκοινωνιολόγοι που έκαναν μετρήσεις. Είναι 6 χρόνια. Πάρα πολύς χρόνος και χρήμα. Δεν μπορεί να συνεχίζεται μία ιστορία που παγιδεύει την πόλη και δημιουργεί μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd7p21rglhzt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τέλος, σε ό,τι αφορά τα έργα στο Βοτανικό και το γήπεδο του Παναθηναϊκού, ο δήμαρχος Αθηναίων διευκρίνισε: «Νομίζω ότι προχωράει με μεγάλη ταχύτητα. Έχουμε λύσει και όλα τα προβλήματα με τον Ερασιτέχνη. Τώρα θα μπουν οι πάσσαλοι για να ξεκινήσει και εκεί η θεμελίωση και κάποιες χωματουργικές εργασίες. Είμαστε συνέχεια σε εγρήγορση, γίνονται συναντήσεις στο εργοτάξιο. Είναι μεγάλο έργο, έχει και γύρω-γύρω υποδομές. Θυμίζω: έχει απαλλοτριώσεις, έχει δρόμους, χωράφια. Έργο που συνολικά, ιδιωτικά και δημόσια, είναι πάνω από 500 εκατ., έργο ανάπλασης που τέτοιο δεν έχει ξαναδεί η Αθήνα εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd7p5nnd3yq1?integrationId=40599y14juihe6ly}