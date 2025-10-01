Από σήμερα το απόγευμα θα ξεκινήσει η κακοκαιρία στη δυτική Ελλάδα η οποία θα σαρώσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής.

Συγκεκριμένα, ο βροχερός καιρός θα παραμείνει σήμερα και αύριο στην Αττική. Συγκεκριμένα, στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει πιθανότητα βροχής σήμερα το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τα καιρικά στοιχεία, πιο σίγουρη είναι η βροχή στα βόρεια προάστια όπου κατά τόπους η βροχή σήμερα το απόγευμα, γύρω στις 6 θα είναι έντονη.

Ίδιο σκηνικό καιρού και στα δυτικά προάστια της Αθήνας όπου σήμερα το απόγευμα αναμένονται βροχές μετά τις 3 το απόγευμα και μέχρι αργά το βράδυ, με διακοπές.

Ο καιρός ωστόσο θα αγριέψει αύριο στην Αττική με τις βροχές να δίνουν την σκυτάλη στις καταιγίδες, οι οποίες θα είναι πολύ έντονες σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Συγκεκριμένα, αύριο το μεσημέρι, γύρω στις 3 το μεσημέρι θα ξεκινήσουν καταιγίδες στο κέντρο της Αθήνας οι οποίες θα διαρκέσουν για αρκετές ώρες, μέχρι και τις 9 το βράδυ. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 17 μέχρι και 21 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας.

Οι καταιγίδες θα είναι έντονες και στα βόρεια του νομού όπου τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν νωρίς το μεσημέρι και θα διαρκέσουν μέχρι αργά το βράδυ. Παρόμοιο σκηνικό και στα δυτικά και νότια του νομού ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι τώρα, η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από σήμερα αργά το βράδυ, από την δυτική Ελλάδα και θα κινηθεί ανατολικότερα. Οι καταιγίδες θα είναι έντονες σε πολλές περιοχές. Αρχικά θα επηρεάσει τα νησιά του Ιονίου αλλά και περιοχές της δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου, ενώ όσο προχωράει η ημέρα καταιγίδες θα σημειώνονται σε Σποράδες, Θεσσαλία, δυτική Μακεδονία, ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο, Κυκλάδες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κακοκαιρία θα καταλήξει αργά το βράδυ της Πέμπτης να σφυροκοπά νησιά του βορείου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων αλλά και της Θράκης. Σύμφωνα με το προγνωστικό μοντέλο windy τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν σταματήσει μέχρι αργά το μεσημέρι της Παρασκευής.