Όλοι έχει χρειαστεί να ζητήσουμε την συμβουλή του φαρμακοποιού στην αποκρυπτογράφηση κάποιας ιατρικής συνταγής.

Σε μια εποχή όπου οι περισσότεροι γράφουν με πληκτρολόγιο, έχει πραγματικά σημασία ο γραφικός χαρακτήρας; Ναι, απαντούν τα ινδικά δικαστήρια, εφόσον ο συγγραφέας είναι γιατρός.

Τα αστεία για τον διαβόητα κακό γραφικό χαρακτήρα πολλών γιατρών - που μόνο οι φαρμακοποιοί μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν - είναι συνηθισμένα στην Ελλάδα, όπως και στην... Ινδία, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο.

Ωστόσο, η πιο πρόσφατη απόφαση που τόνισε τη σημασία της καθαρής γραφής εκδόθηκε πρόσφατα από το Ανώτατο Δικαστήριο της Πουντζάμπ και Χαριάνα, το οποίο δήλωσε ότι «η ευανάγνωστη ιατρική συνταγή είναι θεμελιώδες δικαίωμα», καθώς μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο.

Η δικαστική εντολή εκδόθηκε σε μια υπόθεση που δεν είχε καμία σχέση το εν λόγω θέμα. Αφορούσε καταγγελίες μιας γυναίκας για βιασμό, εξαπάτηση και πλαστογραφία, ενώ ο δικαστής Jasgurpreet Singh Puri εξέταζε το αίτημα αποφυλάκισης του άνδρα.

Η γυναίκα είχε ισχυριστεί ότι ο άνδρας της πήρε χρήματα υποσχόμενος μια κυβερνητική θέση, της έκανε ψεύτικες συνεντεύξεις και την κακοποίησε σεξουαλικά.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες – υποστήριξε ότι είχαν συναινετική σχέση και ότι η υπόθεση προέκυψε λόγω μιας οικονομικής διαμάχης.

Ο δικαστής Puri ανέφερε ότι όταν κοίταξε την ιατροδικαστική έκθεση – γραμμένη από έναν κυβερνητικό γιατρό που είχε εξετάσει τη γυναίκα – τη βρήκε ακατανόητη.

«Συγκλόνισε τη συνείδηση αυτού του δικαστηρίου, καθώς ούτε μια λέξη, ούτε ένα γράμμα δεν ήταν ευανάγνωστα», έγραψε στην απόφαση.

Το BBC έχει δει αντίγραφο της απόφασης, η οποία περιλαμβάνει την έκθεση και μια δίσελιδη συνταγή που δείχνει το δυσανάγνωστο μουτζούρωμα του γιατρού.

Ο δικαστής Puri σημείωσε: «Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία και οι υπολογιστές είναι εύκολα προσβάσιμοι, είναι σοκαριστικό ότι οι κυβερνητικοί γιατροί εξακολουθούν να γράφουν συνταγές στο χέρι που δεν μπορούν να διαβαστούν από κανέναν, εκτός ίσως από μερικούς φαρμακοποιούς».

Το δικαστήριο ζήτησε από την κυβέρνηση να συμπεριλάβει μαθήματα γραφής στα ιατρικά σχολεία και όρισε προθεσμία δύο ετών για την εφαρμογή ψηφιακών συνταγών.

Μέχρι τότε, όλοι οι γιατροί πρέπει να γράφουν συνταγές καθαρά, με κεφαλαία γράμματα, αποφάνθηκε ο δικαστής Puri.

Ο Dr Dilip Bhanushali, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ινδίας, που αριθμεί περισσότερα από 330.000 μέλη, δήλωσε στο BBC ότι είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν στην εξεύρεση λύσης.

Στις πόλεις, όπως είπε, οι γιατροί έχουν στραφεί στις ψηφιακές συνταγές, αλλά είναι πολύ δύσκολο στις αγροτικές περιοχές και στις μικρές πόλεις να εξασφαλιστούν ευανάγνωστες συνταγές.

«Είναι γνωστό ότι πολλοί γιατροί έχουν κακό γραφικό χαρακτήρα, αλλά αυτό συμβαίνει επειδή οι περισσότεροι ιατροί είναι πολύ απασχολημένοι, ειδικά στα υπερφορτωμένα κρατικά νοσοκομεία», είπε.

«Έχουμε συστήσει στα μέλη μας να ακολουθούν τις κυβερνητικές οδηγίες και να γράφουν τις συνταγές με έντονα κεφαλαία γράμματα που να είναι αναγνώσιμα τόσο από τους ασθενείς όσο και από τους φαρμακοποιούς. Ένας γιατρός που βλέπει επτά ασθενείς την ημέρα μπορεί να το κάνει, αλλά αν βλέπει 70 ασθενείς την ημέρα, δεν μπορεί», πρόσθεσε.

Οι ειδικοί λένε ότι μια συνταγή που αφήνει περιθώρια για ασάφεια ή παρερμηνεία μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες.