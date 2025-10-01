Νέα προειδοποίηση από το «112» για την κακοκαιρία σε Ιόνιο, Αχαΐα, Ηλεία και Μεσσηνία.

Σε κατάσταση συναγερμού οι αρχές για τη νέα επέλαση της κακοκαιρίας. Το βράδυ της Τετάρτης ήχησε και το «112» για την περιοχή του Ιονίου και τις καταιγίδες που θα ξεσπάσουν από αργά το βράδυ μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης.

«Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων από τις βραδινές ώρες της 01/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 02/10/2025. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το «112».

{https://x.com/112Greece/status/1973460801559330997}

Το «112» για Αχαΐα, Ηλεία και Μεσσηνία.

{https://x.com/112Greece/status/1973462946324819981}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Νωρίτερα, σήμερα λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας, ο γ.γ. Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου συγκάλεσε την επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της επιτροπής, τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι έντονα, αλλά ιδιαιτέρως έντονα και με μεγαλύτερη επικινδυνότητα, θα είναι την Πέμπτη σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία και Κεντρική Μακεδονία και την Παρασκευή σε Αν. Μακεδονία, Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Αύριο, Πέμπτη, η επιτροπή θα συνεδριάσει ξανά, προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση με βάση τα νεότερα στοιχεία. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων επικοινώνησε με τους ΟΤΑ Α και Β βαθμού, τα σώματα ασφαλείας κλπ, προκειμένου οι εμπλεκόμενοι φορείς να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η πορεία της κακοκαιρίας

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ

Ήδη, η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων λόγω της κακοκαιρίας του επόμενου διημέρου. Ψυχρές αέριες μάζες στην ατμόσφαιρα της κεντρικής Ευρώπης, που θα έρθουν στην περιοχή της Ελλάδας μέσω της Αδριατικής, θα προκαλέσουν αυτή τη σημαντική επιδείνωση του καιρού.

Οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας θα επηρεαστούν από ισχυρά φαινόμενα, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Αναλυτικά, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Την Πέμπτη (2/10)

Από την αρχή της ημέρας μέχρι το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία

Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία

Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Την Παρασκευή (3/10)

Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

- Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο την Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα

- Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

- Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι

- Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.