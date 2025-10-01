Έντονη ανησυχία στα Νότια Προάστια για την ποιότητα του νερού.

Σοβαρά προβλήματα με την ποιότητα του νερού αντιμετωπίζουν χιλιάδες κάτοικοι των νοτίων προαστίων της Αττικής, καθώς τις τελευταίες ώρες παρατηρείται έντονη γεύση και οσμή χλωρίου στο δίκτυο ύδρευσης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών, η κατάσταση συνδέεται με σπάσιμο αγωγού λυμάτων, γεγονός που φέρεται να οδήγησε την ΕΥΔΑΠ στη διοχέτευση μεγάλων ποσοτήτων χλωρίου στο δίκτυο, ώστε να αποτραπεί τυχόν κίνδυνος για τους καταναλωτές.

Τι απαντά η ΕΥΔΑΠ

Η ΕΥΔΑΠ, με επίσημη ανακοίνωσή της, αποδίδει το πρόβλημα σε «έκτακτους χειρισμούς» λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης και σημειώνει ότι η διαφοροποίηση της οσμής παρατηρείται σε περιοχές όπως ο Άγιος Δημήτριος, ο Άλιμος, η Δάφνη, η Νέα Σμύρνη, το Παλαιό Φάληρο και ο Νέος Κόσμος.

Η εταιρεία διαβεβαιώνει πως δεν τίθεται ζήτημα ασφάλειας ή ποιότητας και ότι το φαινόμενο είναι παροδικό, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Η ΕΥΔΑΠ φροντίζει καθημερινά ώστε οι πολίτες να απολαμβάνουν με ασφάλεια το αγαθό του νερού, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά και με ταχύτητα τα έκτακτα περιστατικά που προκύπτουν».

Τι λένε οι δήμαρχοι

Παρά τις διαβεβαιώσεις, πολλοί κάτοικοι έσπευσαν να προμηθευτούν εμφιαλωμένο νερό από τα καταστήματα της γειτονιάς τους, εκφράζοντας ανησυχία για την ποιότητα του νερού της βρύσης.

Οι δήμαρχοι Αγίου Δημητρίου και Δάφνης–Υμηττού, Στέλιος Μαμαλάκης και Νίκος Τσιλίφης, αντίστοιχα, εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση ύστερα από επικοινωνία που είχαν με τον πρόεδρο της ΕΥΔΑΠ και στελέχη της εταιρείας. Όπως τονίζεται:

«Οι δύο Δήμαρχοι ζήτησαν να εκδοθεί άμεσα ανακοίνωση που να βεβαιώνει επίσημα ότι η συγκεκριμένη οσμή δεν ενέχει οποιονδήποτε κίνδυνο για τη δημόσια υγεία».