Αλλάζει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, πού αναμένονται βροχές σύμφωνα με την πρόγνωση Κολυδά.

Το σκηνικό του καιρού αλλάζει τις επόμενες μέρες με την καλοκαιρία να δίνει τη θέση της σε καταιγίδες και βροχές με κατά τόπους φαινόμενα ιδιαίτερης έντασης.

Τα καθιερωμένα Πρωτοβρόχια του φθινοπώρου είναι προ των πυλών εξηγεί ο μετεωρολόγος του STAR Θοδωρής Κολυδάς τονίζοντας πως αν και άργησαν επιτέλους θα κάνουν την εμφάνισή τους δείχνοντας ότι το καλοκαίρι τελείωσε οριστικά.

Όπως σχολιάζει «Πρωτοβρόχια! Έρχονται καθυστερημένα και επιλεκτικά, ως προς τις περιοχές που θα επηρεάσουν, με πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρούς βοριάδες.» Σύμφωνα με την ανάλυσή του, από τα τέλη της εβδομάδας αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τη Δυτική Ελλάδα να δέχεται τα πιο έντονα φαινόμενα. Η αλλαγή του καιρού σχετίζεται με τη δημιουργία βαρομετρικού χαμηλού στη Μεσόγειο, το οποίο θα τροφοδοτήσει με υγρασία την ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι βροχές θα είναι «καθυστερημένες» αφού ο Σεπτέμβριος κύλησε με ξηρό καιρό, «επιλεκτικές» καθώς δεν θα επηρεάσουν όλες τις περιοχές αλλά θα συνοδεύονται από πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρούς βοριάδες.

Ο κ. Κολυδάς δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη Δυτική Ελλάδα, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι πιο έντονα.

Η ανάρτηση Κολυδά

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΒΡΟΧΙΑ

✅Μιλάμε όλο με ορισμούς για Rex και OmegaBlock, αλλά ξεχάσαμε μια λέξη που την λέγαμε πριν πολλά χρόνια. Πρωτοβρόχια!

✅Έρχονται καθυστερημένα και επιλεκτικά, ως προς τις περιοχές που θα επηρεάσουν, με πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρούς βοριάδες .Τα δυτικά θέλουν λίγη προσοχή .

Καλό μας Φθινόπωρο.

