Κακοκαιρία με έντονες βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσει τη χώρα μας στο τέλος της εβδομάδας, όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Παραμένει επικεντρωμένο το ενδιαφέρον μας στον εμποδιστή Ρεξ, και στον αντικυκλώνα που σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, καλύπτει και θα συνεχίσει να καλύπτει για τα επόμενα 24ωρα μεγάλο τμήμα της βόρειας Ευρώπης και στο βαρομετρικό χαμηλό το οποίο έχει εγκλωβιστεί λίγο πιο νότια.

Θα δούμε προς το τέλος της εβδομάδας αυτό το κύμα κακοκαιρίας να απασχολεί και τμήματα της χώρας μας.

Σήμερα, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια και μόνο κοντά στο απόγευμα και τη νύχτα θα δούμε να αναπτύσσονται συννεφιές, στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας μας, μάλιστα μέσα στη νύχτα δεν αποκλείεται να δούμε λίγες βροχές προς το κεντρικό και βόρειο Ιόνιο.

Οι συννεφιές αυτές προέρχονται από το βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας, άρα μας έρχονται σιγά σιγά κύματα από αυτήν την κακοκαιρία.Θα δούμε και τις επόμενες ημέρες να έχουμε επίδραση αυτών των κυμάτων, εξασθενημένα μέχρι και το Σάββατο. Από το Σάββατο το απόγευμα και την Κυριακή και κατα κανόνα στη δυτική Ελλάδα τα φαινόμενα θα είναι αρκετά ισχυρά, δηλαδή μέσα στο Ιόνιο και τα δυτικά παράλια, παραθαλάσσια τμήματα της χώρας μας.

Οι άνεμοι δεν προβληματίζουν και σήμερα, αύριο και κυρίως Παρασκευή και Σάββατο θα ενισχυθούν σημαντικά οι βοριάδες, ιδιαίτερα προς το κεντρικό, ανατολικό και βόρειο Αιγαίο, οπου θα προσεγγίσουμε τα επίπεδα θυέλλης και καλό είναι οι ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία μήπως υπάρξει απαγορευτικό για κάποιες διαδρομές.

Οι θερμοκρασίες νωρίς το πρωί θα είναι χαμηλές, καθώς όμως πηγαίνουμε στα νότια θα ανεβαίνει ο υδράργυρος.

Σήμερα θα έχουμε μια σχετική ζεστούλα στα ανατολικά τμήματα της χώρας μας - έως και 32 βαθμούς Κελσίου- στην Αττικοβοιωτία, Λάρισα, νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση από την Παρασκευή και το Σάββατο και έτσι οι περισσότερες θερμοκρασίες θα βρίσκονται κοντά στους 20 βαθμούς. Σήμερα για παράδειγμα θα δούμε θερμοκρασίες στη Φλώρινα κοντά στους 27 βαθμούς και την Κυριακή δεν θα ξεπερνάει ο υδράργυρος τους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή θα κάνει και κρύο, ιδιαίτερα προς τη βόρεια - βορειοδυτική χώρα.

Στην Αττική σήμερα, πολύ καλός ο καιρός, δεν προβληματίζουν οι άνεμοι και ο υδράργυρος λίγο πιο από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Θα φυσήξει αρκετά Παρασκευή και Σάββατο, ιδιαίτερα στα ανοτιλικά και βόρεια τμήματα του νομού.

Στη Θεσσαλονίκη από τη νύχτα και στη συνέχει θα αρχίσουν να αναπτύσσονται συννεφιές και η θερμοκρασία μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Πέμπτη δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο.Ίσως βγουν κάποιες βροχές στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας, όχι όμως κάτι το αξιόλογο.

Την Παρασκευή θα βγουν κάποιες βροχιές του βοριά προς τα ανατολικά τμήματα (Θεσσαλία, Εύβοια και στο νότιο Ιόνιο) και από το Σάββατο σιγά σιγά αρχίζει και πλησιάζει αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Το Σάββατο από το μεσημέρι και μετά ξεκινάει πιο οργανωμένη επιδείνωση του καιρού που θα αφορά κυρίως τη δυτική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα θα επηρεαστούν (με βροχές και πού ισχυρές τοπικές καταιγίδες):

Το κεντρικό και νότιο Ιόνιο

Η δυτική Στερεά και η δυτική Πελοπόννησος

Την Κυριακή ο καιρός θα βαρύνει αρκετά όμως ο μεγαλύτερος όγκος νερού θα εστιάζεται από την οροσειρά της Πίνδου και πιο δυτικά. Πολύ μεγάλη προσοχή γιατί θα χτυπήσει με αρκετά μεγάλη ένταση αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Μπορεί να έχουμε και πλημμυρικά επεισόδια και κεραυνούς από τις καταιγίδες και τις χαλαζοπτώσεις. Λίγο πιο ανατολικά όμως το βοριαδάκι θα κόβει την ένταση αυτής της ισχυρής κακοκαιρίας.

Επομένως μέχρι και το Σάββατο μεσημέρι πάμε με γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες παρά το γεγονός ότι ενισχύονται οι βοριάδες μέσα στο Αιγαίο. Πέφτει η θερμοκρασία από το Σάββατο αρκετά και την Κυριακή πλέον -από το Σάββατο το απόγευμα και μετά- ισχυρή κακοκαιρία με έμφαση τη δυτική ίσως και τμήματα της κεντρικής χώρας.

Φαίνεται οτι για αρκετές ημέρες θα έχουμε κύματα από αυτήν την κακοκαιρία. Δεν θα ξεμπερδέψουμε γρήγορα από αυτό το βρομετρικό χαμηλό. Θα στέλνει συνεχώς κύματα καταιγίδων και βροχών και μέσα στην άλλη εβδομάδα απλά τονίζουμε την ένταση των φαινομένων.

