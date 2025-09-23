Σε δύσκολη εξίσωση μεταφράζεται ο καιρός των επόμενων ημερών καθώς μια σειρά παραγόντων δημιουργούν τις συνθήκες για ισχυρά φαινόμενα βροχών.

Ο καιρός και η πρόγνωσή του για τις επόμενες μέρες φαίνεται πως θα μας απασχολήσει ιδιαιτέρως με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο να τον χαρακτηρίζει ως «σταυρόλεξο για λίγους» προϊδεάζοντάς μας για τα σκαμπανεβάσματα που θα αντιμετωπίσουμε.

Στο blog του δίνει την εικόνα που εκείνος «βλέπει» μέσα από τα προγνωστικά μοντέλα και αποτυπώνει τη δική του πρόγνωση για το τι ακριβώς μάς περιμένει καθώς έχουν «φουντώσει» οι τοποθετήσεις μετεωρολόγων που μιλάνε για κύμα κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες.

Σε πρώτη φάση η Τετάρτη θα κυλήσει με καλοκαιρινές συνθήκες ενώ υψηλές για την εποχή θα είναι και οι μέγιστες θερμοκρασίες. Η καλοκαιρία θα συνεχιστεί και την Πέμπτη όμως οι τοπικές νεφώσεις και βροχές στην Βόρεια Ελλάδα και την Θεσσαλία δεν θα αποτελέσουν ιδιαίτερο εμπόδιο. Από εκεί και πέρα, αναμένεται ένα τριήμερο (Παρασκευή με Κυριακή) που θα σημαδευτεί από τα μποφόρ, τις ασθενείς βροχές και τις κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες. Ουσιαστικά ο καιρός θα «σπάσει» σε κομμάτια και τα κατά τόπους φαινόμενα καταιγίδων ενδεχομένως και να απασχολήσουν με την ένταση και το μέγεθος τους. Η Κυριακή «ζορίζει» με βροχές στα βόρεια και τα δυτικά της χώρας όμως οι άνεμοι τις «φρενάρουν» στα βορειονατολικά. Η Δευτέρα είναι το ορόσημο της καιρικής πορείας που αν ευνοηθούν οι συνθήκες τότε ο κ. Ζιακόπουλος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για αυξημένα φαινόμενα ενώ διαβλέπει και αεροχείμαρρο που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην ένταση και εξέλιξη βροχών και καταιγίδων.

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τις επόμενες μέρες - Οι περιοχές με καταιγίδες

Σχεδόν στάσιμα βαρομετρικά χαμηλά με κέντρα στη Β. Αδριατική και τη ΝΑ Γαλλία επηρεάζουν με ισχυρές βροχές και καταιγίδες την Ιταλία, τα ΒΔ Βαλκάνια, την Ελβετία, την Αυστρία, τη Ν. Γερμανία και τις Α-ΝΑ περιοχές της Γαλλίας. Στη Β-ΒΑ Ευρώπη επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ στις νοτιοανατολικές περιοχές της ηπείρου μας οι συνθήκες, προς το παρόν, είναι σχεδόν καλοκαιρινές. Στη χώρα μας, ειδικότερα, το νέο εικοσιτετράωρο (Τετάρτη) τα κύρια χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η ηλιοφάνεια, οι ασθενείς άνεμοι (μόνο στα νότια πελάγη θα φθάνουν τα 5 μποφόρ) και οι υψηλές για την εποχή μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας.

Την Πέμπτη (25/9), προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και ίσως λίγες βροχές ΒΔ Ελλάδα και το απόγευμα - βράδυ στη Μακεδονία και την Α. Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά και τα νότια πελάγη 6 μποφόρ. Τις βραδινές-νυχτερινές ώρες οι άνεμοι στο ΒΑ Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Επισημάνσεις τριημέρου Παρασκευής - Κυριακής (26-28/9/2025)

Α. Η εγκατάσταση υψηλών βαρομετρικών πιέσεων στα ΒΑ Βαλκάνια, που θα γίνει ουσιαστικά από το απόγευμα της Πέμπτης, θα έχει ως συνέπεια την επικράτηση Α-ΒΑ ανέμων, οι οποίοι την Παρασκευή και το Σάββατο θα φθάσουν τοπικά στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ. Με αυτό το δεδομένο σχετίζονται και οι κατά κανόνα ασθενείς βροχές που θα σημειωθούν στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα και την κεντροδυτική Μακεδονία.

Β. Το Σάββατο, στη Δ. Ελλάδα, με την επικράτηση Α-ΝΑ ανέμων, η εκδήλωση αξιόλογης έντασης και έκτασης βροχών θα καθυστερήσει. Όμως, τις βραδινές - νυχτερινές ώρες, βοηθούσης της ανώτερης ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, είναι πολύ πιθανό νε εκδηλωθούν εκεί ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες.

Γ. Στη διάρκεια της Κυριακής, με τη ΝΔ κυκλοφορία της ανώτερης ατμόσφαιρας, φαίνεται ότι ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα θα εκδηλωθούν στις δυτικές, κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας. Σημειώνεται ότι την ημέρα αυτή στη ΒΑ Ελλάδα η διατήρηση των ΒΑ ανέμων είναι εμπόδιο για την εκδήλωση αξιόλογων βροχών, υπόθεση που τη Δευτέρα μπορεί να ανατραπεί. Αντίθετα, στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, αν υπάρξει σύγκληση, θα εκδηλωθούν αξιόλογης έντασης φαινόμενα. Ανεξάρτητα από την σύγκλιση των ΝΑ με τους ΒΑ ανέμους, ρόλο στην ένταση των φαινομένων της ανατολικής ηπειρωτικής Ελλάδας θα παίξει το δυναμικό αίτιο που σχετίζεται με την ακριβή θέση του πάνω από την περιοχή μας ευρισκόμενου αεροχειμάρρου και, όπως πάντα, η ορογραφία.