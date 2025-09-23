Η ανάρτηση Κολυδά για τους δύο παράγοντες που θα καθορίσουν πότε επιτέλους θα δούμε βροχές και αισθητή αλλαγή του καιρού.

Ο καιρός μονοπωλεί το ενδιαφέρον των πολιτών που «βομβαρδίζονται» από ορολογίες στη μάχη των μετεωρολόγων για την πρόγνωση που θα αποτυπώσει πιο γλαφυρά τα φαινόμενα που επίκεινται. Με νέα του ανάρτηση ο μετεωρολόγος του STAR Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί με απλό και κατανοητό τρόπο πώς οι όροι «Ωμέγα Εμποδιστής» και «Αντικυκλώνας Ρεξ» συμβάλλουν στην εξέλιξη του καιρού και πώς επηρεάζουν την έλευση βροχών και καταιγίδων.

Όπως σημειώνει, πρόκειται για ιδιαίτερα μοτίβα ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, τα οποία καθορίζουν πότε και πού θα εκδηλωθούν βροχές ή παρατεταμένες καλοκαιρίες. Στην περίπτωση του Ωμέγα Εμποδιστή, οι υψηλές πιέσεις σχηματίζουν ένα «τείχος» που εμποδίζει τα χαμηλά συστήματα να κινηθούν ανατολικά, με αποτέλεσμα πολλές περιοχές να μένουν χωρίς βροχές. Αντίθετα, ο Αντικυκλώνας Ρεξ μπορεί να εγκλωβίσει μια ύφεση σε συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη, ανατροφοδοτώντας τη και δίνοντας παρατεταμένα φαινόμενα σε μία περιοχή, αφήνοντας όμως άλλες τελείως «στεγνές».

Ο κ.Κολυδάς τονίζει ότι αυτές οι δύο παράμετροι εξηγούν γιατί, παρότι οι βροχές καθυστερούν, δεν ωφελούνται όλες οι περιοχές της χώρας με τον ίδιο τρόπο. Και όπως χαρακτηριστικά σημειώνει «Εντάξει, μάθαμε και το Rex Block, αλλά μη νομίζουμε οτι με αυτόν το τύπο καιρού θα ωφεληθούν όλες οι περιοχές ειδικά της Ανατολικής Ελλάδος»

Η ανάρτηση Κολυδά

Η ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

✅Πριν από λίγες ημέρες είχαμε μιλήσει ότι οι βροχές παρότι αργούν θα έρθουν, αλλά θα πρέπει να κρατάμε μάλλον "μικρό καλάθι" , λόγω της προβλεπόμενης ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας (Rex Block).

✅Η μεγάλη διαφορά αυτού του block σε σχέση με το γνωστό μας Omega block ,είναι ότι μπορεί να ανατροφοδοτεί μία ύφεση μέσης ή μεγάλης έκτασης σχεδόν στάσιμη πάνω από μια περιοχή, γύρω από τα πεδία υψηλών πιέσεων και να δίνει παρατεταμένα φαινόμενα. Κάτι τέτοιο φαίνεται να γίνεται κυρίως την περιοχή της Ιταλίας. Λίγο ανατολικότερα να βρισκόταν το χαμηλό, θα κάναμε πάρτυ.

✅Εντάξει, μάθαμε και το Rex Block , αλλά μη νομίζουμε οτι με αυτόν το τύπο καιρό θα ωφεληθούν όλες οι περιοχές , ειδικά της Ανατολικής Ελλάδος.

