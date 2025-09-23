Ο μετεωρολόγος του Star, Θ. Κολλυδάς, ξεκαθαρίζει για το τι θα γίνει με τον καιρό τις επόμενες ημέρες.

Στον καιρό των επόμενων ημερών αναφέρεται με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του Star Θοδωρής Κολυδάς, ξεκαθαρίζοντας για το αν έρχεται κακοκαιρία στη χώρα μας.

Όπως τονίζει υπάρχουν δύο συστήματα τα οποία δίνουν διαφορετικά προγνωστικά στοιχεία για το αν αναμένεται κακοκαιρία μετά το Σάββατο στη χώρα μας.

Συγκριμένα, σύμφωνα με την ανάρτησή του, η πλατφόρμα Windy με το μοντέλο ECMWF δείχνει οτι ο αθροιστικός υετός θα είναι υπολογίσιμος για το διήμερο Κυριακής και Δευτέρας σε πολλές περιοχές της χώρας, με σχετικά λίγα ύψη βροχής στην Αθήνα.

Από την άλλη πλευρά, όπως αναφέρει, το GFS προβλέπει πολύ λίγα ύψη βροχής στις περισσότερες περιοχές για το ίδιο χρονικό διάστημα και μόνο στα Δυτικά δίνει κάπως υψηλότερα.

Σύμφωνα με τον ίδιο κάτι αλλάζει το Σαββατοκύριακο, ωστόσο είναι ακόμη νωρίς για να γνωρίζουμε την εξέλιξη των φαινομένων.

«Ναι κάτι αλλάζει από το Σαββατοκύριακο , αλλά ακόμη είναι νωρίς για συμπεράσματα. Μετά την Τετάρτη θα αρχίζει να ξεκαθαρίζει το προγνωστικό πεδίο. Ε, και να μη το ξεχάσω! Κάθε σύστημα που έρχεται τέτοια εποχή, μάλλον πρέπει να αντιμετωπίζεται ως καλοκαιρία αντί για κακοκαιρία που πολλοί γράφουν! Αν πρόκειται περί πραγματικής κακοκαιρίας η ΕΜΥ θα μας ενημερώσει αρμοδίως», τονίζει χαρακτηριστικά.

