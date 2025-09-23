Αλλάζει ο καιρός τις επόμενες ημέρες με την κακοκαιρία που έρχεται να είναι «οργανωμένη» και να φέρνει σφοδρές καταιγίδες κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

Οργανωμένη κακοκαιρία φτάνει τις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα από την Ιταλία και θα φέρει σφοδρές καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, επειδή βρίσκεται κοντά στη γειτονιά μας, πρέπει να βρισκόμαστε σε μία ετοιμότητα, γιατί όπως όλα δείχνουν προς το τέλος της εβδομάδας κατά πολλές πιθανότητες, αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα χτυπήσει την πόρτα και της χώρας μας.

Μέχρι και το Σάββατο θα είναι καλά τα πράγματα, από την Κυριακή και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία θέλουν να μετατοπίζεται πιο ανατολικά και να απασχολεί κυρίως τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Τα φαινόμενα θα είναι έντονα, με απότομη και επικίνδυνη είσοδο του φθνινοπώρου. Οι θάλασσές μας είναι γενικά αρκετά θερμές και αυτό το κύμα κακοκαιρίας που θα εγκλωβιστεί για αρκετές ημέρες σε εκείνες τις περιοχές (Ιταλία, Ισπανία και Βαλκάνια) θα τροφοφοτείται και με ψυχρότερο αέρα, στη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα από τον αντικυκλώνα που βρίσκεται στην βόρεια Ευρώπη, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια αρκετά επικίνδυνη κακοκαιρία.

Σύμφωνα με το windy, από την Κυριακή το πρωί φαίνεται πως ένα βαρομετρικό χαμηλό θα φτάσει στη χώρα μας από την γειτονική Ιταλία. Όπως μπορείτε να δείτε και στον χάρτη, τα φαινόμενα την Κυριακή το πρωί στο Ιόνιο θα είναι έντονα. Μέχρι το μεσημέρι της ίδιας μέρας η κακοκαιρία θα έχει προχωρήσει στην ηπειρωτική χώρα με ισχυρές καταιγίδες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με το προγνωστικό μοντέλο οι καταιγίδες θα επηρεάσουν περιοχές όπως Κεφαλλονιά, Κέρκυρα, Πάτρα, περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας.

Δείτε την πορεία της κακοκαρίας